/FOTO/ České dráhy zakoupily šest bezbariérových motorových vlaků typu Desiro Classic. Ta jsou přesunuta v domovském depu v Děčíně a zajišťovat budou provoz na lince U8 Ústeckého kraje z Děčína přes Benešov nad Ploučnicí, Českou Kamenici a Jedlovou do Rumburku.

Bezbariérový motorový vlak Desiro Classic. | Foto: České dráhy

V současné době probíhá přizpůsobení jednotek pro provoz v Česku, zácvik strojvedoucích a personálu a administrativní kroky pro schválení provozu. Cestující by se novými vlaky měli svézt na podzim.

„Vedle nákupu zcela nových jednotek pokračujeme také v obnově našeho vozidlového parku prostřednictvím vhodných souprav koupených takzvaně z druhé ruky ze zahraničí. Jedná se vždy o moderní bezbariérové vozy a jednotky, které jsou zhruba v polovině své plánované životnosti a mohou ještě velmi dobře sloužit cestujícím v České republice. Zároveň se jedná o investičně levnější řešení, než je nákup zcela nových vlaků. Proto někteří objednatelé dávají přednost tomuto modelu a my se snažíme v rámci možností a disponibilních kvalitních vozidel v zahraničí vyjít zákazníkům vstříc,“ uvedl Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu Českých drah. Jde například o motorové jednotky Stadler GTW a především motorové vozy Regio-Shuttle RS1. „V případě provozu jednotek Desiro Classic zakoupených v Německu pro linku U8 z Děčína do Rumburku jde navíc o synergický efekt, kdy stejný typ v barvách DB Regio využíváme na lince U 28 z Děčína do Rumburku přes Bad Schandau a Sebnitz. Zařazením Desir do našeho parku v Děčíně tak vzniká větší provozní záloha a možnost jednotky využívat i na této společné česko-německé lince. Zvýšíme tak spolehlivost regionální železniční dopravy na severu Ústeckého kraje," dodal Ješeta.

Vlaky po osmi letech propojí Varnsdorf a sousední Seifhennersdorf

Dráhy šest jednotek koupily u německého dopravce Hessische Landesbahn, který je zakoupil v roce 2005. Motoráky Siemens Desiro Classic jsou jedním z nejrozšířenějších typů motorových jednotek v Evropě. Cestujícím nabízejí nízkopodlažní prostory a bezbariérové cestování, oddíly jsou klimatizované s moderními interiérem. Sociální zařízení má uzavřený systém a je přizpůsobeno pro cestující na vozíku. V jednotce je také prostor pro kočárky, jízdní kola a další velká zavazadla. "Pro provoz v Ústeckém kraji budou postupně uvedeny do barevného schématu regionálního dopravního systému, budou dovybaveny elektrickými zásuvkami 230 V a USB konektory pro napájení cestovní elektroniky, palubní Wi-Fi sítí, stolky a informačním systémem," popsal mluvčí Českých drah Petr Štáhlavský. Společnost Siemens dodala evropským dopravcům už více než 500 Desir a ta obsluhují vedlejší tratě v mnoha státech Evropy.

Desiro Classic je dvoučlánková souprava o třech podvozcích, z toho jsou dva hnané. V provedení od Hessische Landesbahn mají kapacitu 126 míst k sezení, z toho 8 v 1. třídě. Provozní hmotnost jednotek Desiro je 88 tun, výkon podle typu motoru 2× 275 KW, resp. 2× 360 kW a maximální rychlost 120 km/h. Délka jednotek je 42 metrů a zhruba 60 % podlahové plochy je v nízkopodlažním provedení. V letech 1998 až 2010 bylo vyrobeno více než 500 motorových vlaků, které jezdí v Německu, Rakousku, Maďarsku, Bulharsku, Dánsku, Řecku, v Rumunsku a také v České republice.

Zdroj: České dráhy