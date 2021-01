Dohromady správce železniční infrastruktury plánuje opravit přibližně 1 300 metrů trati. Rekonstrukce by měla začít příští rok v lednu a skončit v listopadu 2023, přičemž výluka je naplánována od března do listopadu příštího roku. „Stavba zahrnuje rekonstrukci železničního svršku a spodku, dále obnovu trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení a sanaci mostních a tunelových objektů,“ popsala chystanou rekonstrukci mluvčí Správy železnic (SŽ) Radka Pistoriusová.

Nejviditelnější částí rekonstrukce bude výměna železničního mostu přes Labe, na který vyjíždí vlaky z tunelu pod Kvádrberkem a dále přes Prostřední Žleb míří do Německa. SŽ plánuje vyměnit mostní konstrukci z roku 1916, o jejíž zapsání na seznam památek marně usilovali někteří děčínští historici. Nová konstrukce by podle Pistoriusové měla do Labského údolí zapadnout a neměla by změnit jeho podobu. V poslední době nejde o první investici do mostu, před pěti lety musela nechat SŽ po povodních opravit za dvacet milionů jeho pilíře.

Zajímavou podívanou nabídne také oprava tunelu vedoucího k mostu. Jeho část protíná skálu pod Kvádrberkem, část je ale kopaná. Tuto část plánuje SŽ odkrýt, konstrukci tunelu rozebrat a znovu postavit. Podél výpadovky na Německo tak bude k vidění několik měsíců mohutný výkop.

Výluka mezi východním nádražím a Prostředním Žlebem bude komplikací především pro nákladní dopravce. Po této trati jezdí totiž téměř výhradně nákladní vlaky. Jen společnost ČD Cargo, jejíž podíl na ujetých kilometrech i přepraveném zboží je podle výroční zprávy SŽ za rok 2019 přibližně třípětinový, tímto úsekem proveze přibližně 50 vlaků denně. „Jedná se o vlaky s automobily, pohonnými hmotami, kontejnery, obilím a dalším zbožím. Míra komplikací bude záležet na organizaci výluky, při které bude nutné zajistit dostatečnou kapacitu na levobřežní trati, kam by část vlaků mohla být přesměrována, a na úseku mezi oběma děčínskými nádražími,“ vysvětlil Michal Roh z ČD Cargo.

Pro nákladní dopravce je cesta před Děčín v současnosti nenahraditelná, je to totiž jediné elektrifikované železniční spojení České republiky s Německem a vozí se po něm zboží pro celou západní Evropu nebo náklady ze severomořských přístavů, jako je Hamburk. Roh proto očekává stejné komplikace, jaké byly loni při podobné výluce v Německu. Tehdy projetí několika málo desítek kilometrů trvalo mnoho hodin, nákladní vlaky totiž musely dávat na trati se sníženou kapacitou přednost těm osobním.

Rekonstrukce trati nadělá problémy také druhému největšímu nákladnímu dopravci, společnosti Metrans Rail. „Bude to velká komplikace, místo přes Kolín a Nymburk po pravém břehu Labe budeme muset pravděpodobně jezdit přes Prahu. Na levý břeh bychom se vejít měli, pokud ovšem nebudou výluky i na této trati,“ řekl jednatel Metrans Rail Martin Hořínek.