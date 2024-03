Jako první by měla přijít na řadu poliklinika. Na začátku března měl kraj a Krajská zdravotní představit starostům z regionu s 55 tisíc obyvatel harmonogram radikální modernizace rumburské nemocnice. Téměř na poslední chvíli bylo ale setkání zrušené, důvodem byl policejní zátah v KZ spojený s dotacemi. „Ve druhé polovině letošního roku počítáme se zahájením rekonstrukce budovy polikliniky. Dále letos plánujeme zahájení výběrového řízení na rekonstrukci administrativní budovy,“ řekla Deníku mluvčí Krajské zdravotní Petra Roubíčková.

Již letos začala KZ v Rumburku s modulární výstavbou pro laboratoře. „Plány pro letošek aktuální situace s preventivním opatřením MMR v podobě zastaveného proplácení dotačních EU prostředků neovlivní. Financování projektů máme zajištěno z jiných zdrojů,“ doplnila Roubíčková s tím, že preventivní opatření ministerstva pro místní rozvoj se netýká žádného ze stavebních projektů. Nemělo by tak dopadnout ani na nedávno dokončené pavilony urgentního příjmu v Děčíně a Chomutově, na které získala KZ dotaci po 150 milionech korun.

Stav rumburské nemocnice a neustálé odkládání její zásadní modernizace znervózňuje obyvatele nejen Rumburku, ale celého regionu. Podle původních plánů totiž měla být nemocnice již opravená. Kvůli cenám ale došlo k redukci projektu a jeho posunutí. Pro letošní rok kraj uvolnil pro rumburskou nemocnici 400 milionů korun, které mají zamířit právě do oprav a modernizace.

„Nejprve je nutné udělat urgentní příjem, to by se mělo rozjet co nejdříve. Jakmile bude tato budova postavena, proběhne rekonstrukce stávající nemocnice,“ řekl ve čtvrtek na jednání varnsdorfského zastupitelstva krajský radní pro finance Jan Růžička.

V pátek 5. dubna by pak měl být starostům představen harmonogram jednotlivých oprav. Kompletně hotovo by mělo být do konce roku 2027.