Jako první by měly být hotové modulární laboratoře, které by měly do poloviny letošního října vyrůst na místě, kde dříve stávaly garáže. Letos by se měla rozjet také rekonstrukce polikliniky za 230 milionů korun a administrativní budovy. Přímo v areálu nemocnice vznikne také heliport, v současné době musí vrtulníky záchranné služby přistávat na prostranství u nedalekého bazénu. „Původní místo pro heliport nevyhovovalo místní dopravní situaci a kolidovalo s územním plánem s ohledem na letecké podmínky. Nově vytipovaný pozemek je přímo v sousedství nemocnice, vyhovuje technickým podmínkám a v současné době řešíme s Krajskou zdravotní podmínky prodeje pozemku,“ přiblížil problémy s heliportem rumburský starosta Martin Hýbl. Ten se neobává toho, že by opravená nemocnice měla problémy s nedostatkem středního zdravotnického personálu, který trápí některá jiná města. V Rumburku totiž sídlí zdravotnická škola, v jejímž čele ještě nedávno právě Hýbl stál.

Další stavba pak výrazně promění současný nemocniční areál. „Následovat bude výstavba urgentního příjmu, který bude mít návaznost na operační sály a jednotku intenzivní péče,“ zmínil Štěrba nejdůležitější část této etapy modernizace, která by měla být hotova do konce roku 2027.

Pro obyvatele Šluknovska je to další pevně slíbený termín, podle dřívějších slibů i města, které v minulosti nemocnici vlastnilo, měla být nemocnice opravená a modernizovaná již před několika lety. V průběhu času ale projekt doznal výrazných změn, původní plány byly totiž podle Krajské zdravotní a kraje příliš nákladné. „V krajském zastupitelstvu je shoda, že by se nemocnice v Rumburku měla podpořit. A to i v době, kdy se zdravotnictví spíše centralizuje. Šluknovský výběžek je ze tří stran obklopený Německem, od vnitrozemí nás dělí pohoří a přeshraniční péče nefunguje,“ řekl po pátečním jednání místostarosta Krásné Lípy, senátor a opoziční krajský zastupitel za STAN Zbyněk Linhart, který patří k dlouhodobým kritikům pomalosti postupu oprav nemocnice.

Ani urgentním příjmem ale plány KZ v Rumburku nekončí. Chce opravit také hlavní budovu nemocnice, která se v minulosti díky své ponurosti stala kulisami například pro film Hodiny nevíš o heparinovém vrahovi. Tato rekonstrukce by měla přijít na samý závěr modernizací, předcházet jí bude ještě dostavba lůžkové části nemocnice navazující na urgentní příjem. „V tomto případě nemohu říct přesné časové linie. Ale i bez nich bude nemocnice funkční, stejně jako je dnes,“ doplnil Štěrba. Po opravě by měla rumburská nemocnice splňovat moderní standardy nejen po přístrojové stránce, ale také právě v lůžkové části, kde by měly být jedno a dvoulůžkové pokoje.

Odhadované náklady na urgentní příjem, lůžkovou část a rekonstrukci stávající hlavní budovy jsou přibližně 1,2 miliardy korun. Dohromady tak plánuje KZ investovat do Rumburku 1,5 miliardy korun. Ústecký kraj v letošním roce uvolnil 400 milionů korun, další prostředky chce KZ získat od Evropské investiční banky, na investici se chce podílet i penězi ze svého zisku. Ten se ročně pohybuje okolo stovky milionů korun.

