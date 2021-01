Očipované popelnice, šance pro místní. Děčín chystá obří tendr na údržbu města, který kromě vývozu popelnic zahrnuje také sekání trávníků, provoz sběrného dvoru nebo zimní úklid. Město soutěží zakázky dohromady za téměř půl miliardy korun.

Silničáři. Ilustrační foto. | Foto: Pavlína Macelová

Doposud se o svoz odpadu nebo odklízení sněhu v Děčíně starala firma Marius Pedersen, která před lety koupila tehdejší městské technické služby. Své postavení nyní bude obhajovat v otevřeném tendru už podruhé. Od výběrového řízení si vedení města slibuje především zvýšení kvality poskytovaných služeb, k čemuž má pomoci i nasazení moderních technologií. „Svoz odpadů by měly monitorovat GPS na autech, nádoby na odpady by měly být do půl roku vybaveny čipem,“ uvedl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.