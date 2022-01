Mobilní očkovací tým znovu dorazí po několika měsících do Krásné Lípy. Zatímco loni na jaře zajišťovali zdravotníci Krajské zdravotní v několika kolech očkování první a druhou dávkou, v pondělí 10. ledna přijedou především kvůli aplikaci třetích posilujících dávek.

Mobilní očkovací tým v Krásné Lípě. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Očkování začne dopoledne okolo půl desáté, do pátečního dopoledne se k němu přihlásilo více než 360 lidí. Další možnost očkovat se je v rumburském očkovacím centru nebo u praktických lékařů, kteří se k vakcinaci připojili. V Rumburku očkují i děti od 5 do 11 let.