Množírny psů zastaví zákon, v děčínském útulku to vítají

Děčín - Začala platit novela zákona, která má pomoci v boji proti množírnám psů. Útulky a majitelé více zvířat budou pod dohledem veterinářů.

Lepší ochranu zvířat a stopku takzvaným množírnám psů by mohla přinést novela veterinárního zákona. Ta poprvé zavedla povinnost nahlásit chov více než pěti fen starších jednoho roku a povinnou registraci útulků i organizací, které si zvířata berou do dočasné péče. To se týká i útulku v Děčíně.



Novela platí od začátku listopadu. Cílem je zabránit množírnám i vzniku nezmapovaných „černých“ útulků, které zvířatům poskytují pochybnou a nevhodnou péči. Zpřísnění podmínek pro chov zvířat vedoucí děčínského útulku Eveline Jahelková vítá.



„Já jsem pro, protože v tom bude alespoň pořádek. Subjekty, které si berou do péče opuštěná nebo týraná zvířata, by měly mít nad sebou veterinární dohled, aby s těmi zvířaty bylo nakládáno, jak se má,“ řekla Jahelková.

Zvířatům v nouzi mohl dočasnou péči dosud poskytovat i naprostý laik a péče o ně neměla prakticky žádná pravidla. Díky povinné registraci bude nyní Státní veterinární správa moci provést kontroly s cílem ověřit, jakou mají zvířata péči.

„Veškerá zařízení, která pečují o zvířata, by měla dodržovat určitá pravidla. Bohužel se stávalo, že se nalezené zvíře dostalo někam do péče, ale nikde to nebylo nahlášené a nebyla šance to zvíře dohledat,“ upozornila Jahelková.



Dočasnou péči psům v nouzi poskytuje Kateřina Miňovská z Děčína. Spolupracuje s organizací na Slovensku, která zachraňuje ze špatných podmínek buldočky, ale i jiné psy. Veterinární novelu kvituje.

„Já si myslím, že je to správné. Pokud se má pomoct psům, tak by člověk měl mít čisté svědomí,“ myslí si Miňovská. Přeje si, aby veterinární správa začala více pomáhat organizacím, které se o zvířata dobře starají. „Aby to nebylo jen o tom peskovat člověka, který toho psa dává do kupy,“ říká.

Podle ní je dočasná péče totiž náročná. „Se psem musím na veterinární prohlídku, na kastraci, čištění zubů, čipování… Pak pes jde teprve k adopci. Každý pes nás stojí minimálně 12 tisíc, pokud jde na nutnou operaci, tak je to i 25 tisíc,“ popisuje.



Povinnost dodržovat nový veterinární zákon neplatí pouze pro chovatele a útulky, ale i pro jednotlivce. I majitelé více než pěti fen starších jednoho roku, kteří zvířata nemnoží, musí jejich vlastnictví nahlásit. A to i když jsou kastrovaná. Oznamovací povinnost nemají chovatelé služebních psů, vodících a asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů.