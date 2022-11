Strom na Staroměstské náměstí vybrala společnost pořádající vánoční trhy z 26 tipů z celé České republiky. Nakonec vyhrál asi 25 metrů vysoký smrk z Mlýnů. „Strom sázel táta, když se narodila moje sestra, takže stáří víme přesně, bylo to před 58 lety. Protože je krásný, napadlo nás s dcerou Valerií, že by byl hezký na Staromák,“ řekl Petr Kubica.

Místo na náměstí u knihovny. U rozsvícení vánočního stromu zazpívá Hůlka

Smrky se vydají na cestu do hlavního města hned v neděli 20. listopadu, kdy by měly na speciálních návěsech urazit většinu vzdálenosti mezi Mlýny a pražskými náměstími. V neděli večer by měly být kamiony odstavené před Prahou a do metropole by měly dojet následující den.