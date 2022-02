Albín přišel v zoo na svět už dříve. Takové zbarvení není raritou, klokani rudokrcí se běžně chovají i v této bílé formě. Možnost vidět albinotické mládě měli návštěvníci děčínské zoo úplně poprvé v roce 2019.

Klokani rudokrcí v děčínské zoo přivedli na svět dvě mláďata. Jedno je albín!

„Přírůstek máme i u veverek Prévostových, ale ani u nich nemůžeme říct přesné datum. Malá veverčata rodí samice do porodní budky, a protože jde o velmi plachá zvířata náchylná ke stresu, ošetřovatelé je zbytečně neruší,“ informoval vrchní chovatel Petr Haberland.

Jasné datum narození ale může zoo prozradit u mláděte makaka chocholatého. To přišlo na svět 23. ledna. Mládě makaka se má čile k světu a matka se o něj vzorně stará. „Jeho pohlaví prozatím neznáme, matka jej nosí pevně přitisknuté na svém břiše, bude chvíli trvat, než ho začne na krátký čas odkládat nebo půjčovat ostatním samicím v tlupě. Jeho matkou je třináctiletá samice Bayi a otcem čtrnáctiletý samec Yaki, který přišel do zoo v červnu loňského roku z Francie a který se krátce pro příjezdu proslavil svým útěkem,“ doplnil Haberland.

FOTO, VIDEO: Z děčínské zoo utekl makak Yaki. Našli ho v dílně na Teplické ulici

Makak uprchl z děčínské zoo loni 7. června, když vyklouzl z výběhu. Svobody si nakonec dlouho neužil. Odchytit se jej podařilo pracovníkům zoo po pečlivém mapování jeho pohybu v jedné z dílen na Teplické ulici.

Zoo Děčín - zimní sezona

Otevírací doba: denně 8.00 - 16.00

Vstupné: dospělí 90 korun, děti (3-15 let), senioři (nad 65 let) a studenti (do 26 let) 60 korun

Web: www.zoodecin.cz