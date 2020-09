V neděli 20. září to u duchcovského klubu Efko vypadalo jako někde v Mnichově. Přesněji v rozlehlém zahradním dvoře některého z tamních starosvětských hostinců. Přítomní ale do sebe nelili tupláky, půllitr byl na stole vidět ojediněle. Asi na tři desítky hostů si dávaly spíš čajíky a kafíčka, k nimž přikusovaly všemožné dobroty z švestek, hlavně buchty a koláče.

Zdroj: DeníkNa pátém ročníku kulinářské soutěže Švestkiáda pořádané místním sdružením Občanské demokratické strany (ODS) se představil i lídr partaje v nadcházejících krajských volbách: Jiří Kulhánek, který už dlouhá léta starostuje Kadani na Chomutovsku. Politik sám přidal k dobrému dva švestkové vzorky z rodinné kuchyně, buchtu a pečený čaj.

U několika stolů se v duchcovském podniku o víkendu shromáždili lidé, které přilákaly švestky, anebo zájem o ODS, jež jde v Ústeckém kraji do voleb v partě s KDU-ČSL. Kvůli obojímu na akci zavítala podruhé i Marie Polívková. „Už jsem tu byla loni,“ potvrdila 80letá žena, která letos do soutěže přispěla hned čtyřmi vzorky.

Reportér Deníku postupně navštíví předvolební mítinky uskupení kandidujících v krajských volbách. K pozvání na setkání lídrů politických subjektů oslovíme 9 námi vybraných uskupení.

Kritéria pro výběr jsme nastavili takto: účast v posledním krajském zastupitelstvu, nebo mít zastoupení v Parlamentu. Kromě Pirátů jde o ANO, KSČM, ODS (jdou do voleb s KDU-ČSL), SPD, ČSSD, Lepší Sever, Starosty a nezávislé a TOP 09 pod hlavičkou koalice Spojenci pro kraj.

Následně porovnáme lídry stran v jejich vystupování, komunikaci s lidmi, oblékání a v dalších aspektech.

„Zdejší členové ODS jsou mi sympatičtí. Když jsem před rokem slyšela o Švestkiádě, šla jsem tam jen na zkoušku, ale přivítali mě tak srdečně, že jsem si řekla, to je dobrá parta, sem musím za rok znovu,“ dodala Polívková, které je podobná akce blízká. „Mám radost, když lidé něco upečou a podělí se o to. Jsem z generace, která pekla kynutá těsta, každou sobotu muselo být napečeno, pečení mám v krvi. Dnešní ženy to už moc nedělají, jsou zvyklé spíš na bábovky nebo štrúdly, anebo něco koupí,“ konstatovala dáma, která k volbám určitě půjde, neexistuje prý, že by nešla. Jestli do urny hodí lístek s kandidátkou ODS, ale neprozradila.

Duchcovské občanské demokraty v neděli přijeli podpořit jejich kolegové z regionu. Například z Litoměřic dorazili krajský předseda ODS a poslanec Karel Krejza i europoslanec strany Alexandr Vondra. Soutěžní vzorky hodnotila odborná porota, hlasovali ale i lidé.

Švestkiáda byla jednou z předvolebně laděných akcí ODS. Partaj se zároveň v uplynulých dnech rozhodla omezit plánovaná setkání, při nichž si lidé u stánku můžou popovídat s kandidáty a vzít si informační letáky. K tomuto kroku stranu podnítila aktuální epidemiologická situace. Akce ale úplně neodpískala. „Pořád jedeme v některých městech klasickou kontaktní kampaň,“ potvrdila regionální manažerka ODS Renata Svatošová.

Soutěž o nejlepší pochutinu ze švestek zažili Duchcovští už popáté. Své vzorky do ní mohl přihlásit kdokoli, kolem dvaceti se jich sejde vždy. Pavlína Hapštáková z místního sdružení ODS vysvětlila, že barva plodů dobře pasuje k tradičně modrému vizuálu strany. „Švestkiádu ale nepojímáme jako úplně politickou akci,“ upozornila občanská demokratka. „Lidé, kteří dnes přišli, nejsou ani zdaleka naši členové. Ale doufáme, že jsou to naši příznivci,“ dodala Hapštáková, podle které byla letošní Švestkiáda i přes napohled komorní účast úspěšnou akcí. „Duchcov je malé město, občanská aktivita tu bohužel není úplně silná,“ vylíčila Hapštáková.

Jedničkou na kandidátce je Jiří Kulhánek, který dorazil na akci ve společenském a v dobré náladě. K švestkám má prý pozitivní vztah, dva stromy má na zahrádce, letos z nich měl i nádhernou úrodu. „Mám to ovoce rád v každé podobě,“ vyznal se Kulhánek, jehož maminka pochází z Moravy, kde se ze švestek ve velkém pálí slivovice. Podobných společenských akcí má za sebou před volbami už víc, třeba minulý pátek pozval lidi na pivo do Símalky v Klášterci nad Ohří. Dorazilo asi patnáct lidí. „S lidmi se scházím rád, nedělá mi to problém. U nás v Kadani děláme pravidelně setkání i na sídlištích, kde sbíráme podněty,“ přiblížil lídr.

Ohledně výsledků říjnových voleb Kulhánek „nedělá ramena“, je spíš opatrný. „Kdybychom získali pár lidí v radě, abychom to mohli víc ovlivnit, bylo by to fajn. Nebo bychom aspoň mohli být silnější v opozici, teď je nás tam sedm a s tím moc neuděláme. Případně by nám aspoň ti, kdo v koalici budou noví, mohli dopřát víc sluchu,“ vyjádřil své očekávání.

Vyučený chemik-operátor i vystudovaný učitel už 18 let působí jako starosta Kadaně. Zkušenosti z veřejné správy včetně zakládání špitálů ale Kulhánek čerpal už dřív, od svých 31 let působil dekádu jako tehdy nejmladší přednosta okresního úřadu v Chomutově. „Jsem realista, nejsme favoriti voleb, vyhraje ANO,“ pokračoval Kulhánek. Jeho strana se přitom na billboardech rozsetých po kraji vymezuje spíš vůči komunistům, když píše, že kandidáti ODS „vědí, kde soudruzi z kraje udělali chybu“. Vzhledem k nepřítomnosti populárního hejtmana Oldřicha Bubeníčka na její kandidátce ale ani KSČM nepatří k favoritům voleb a příliš se nepočítá s tím, že by získala otěže nad krajem po po další čtyři léta. „Je to nadsázka, kterou možná ne všichni pochopí. Ale my jsme svoji,“ pousmál se k poukazování na „soudruhy z kraje“ známé třešničkovým logem lídr ODS.