Na sedm stovek lamp by rádi brzy vyměnili v Jiříkově. „O postupné měnění lamp se snažíme několik let, ale není to tak efektivní. Nyní je ale možné získat dotaci,“ vysvětlil jiříkovský starosta Jindřich Jurajda, proč se město pouští do tak velké výměny najednou. Po jejím skončení budou téměř všechny lampy veřejného osvětlení v Jiříkově vybavené moderní LED technologií. Díky tomu by mohlo toto město na Šluknovsku ušetřit stovky tisíc korun, nyní ročně platí za elektřinu pro lampy okolo milionu korun.