Co vás inspirovalo k tomu, abyste se přihlásila do soutěže Miss Baculaté Křivky? O soutěži jsem se dozvěděla na Facebooku, kde na mě vyskočil článek, že se spouští už 8. ročník této soutěže. Tak jsem si řekla, proč to vlastně nezkusit. Tak jsem poslala přihlášku a v lednu mě Baculaté Křivky z.s. vybraly jako finalistku s číslem 7.

Andrea za sebou nechala dalších deset finalistek z různých koutů Česka. S plus size modelingem přitom nemá žádné předchozí zkušenosti. Za svůj největší životní úspěch považuje, že dokázala za deset měsíců zhubnout 30 kilogramů. „Nejsem ten typ člověka, co sedí doma na gauči, cpe se pizzou a popíjí colu,“ prozradila.

Jak soutěž probíhala a co podle vás bylo nejnáročnější?

Soutěž probíhala devět měsíců. Po celou dobu jsme plnily měsíční výzvy, kdy jsme se fotily v různých outfitech, například pohádková postava, vysněné povolání, zahradní párty a tak dále. V květnu jsme měly víkendové soustředění, kde jsme se učily společný tanec, Catwalk s Natalií Hubingerovou, která se teď stala Miss Naděje České Republiky. Natáčely se medailonky a proběhla první zkouška večerních šatů od Ivety Ilkov, která nám je ušila na míru. Vlastní módní značku Fego. Celkově tento víkend byl super, i když byl náročný.

Přijel vás někdo z přátel nebo rodiny podpořit na velké finále do Kolína?

Na velké finále, které se konalo 14. září v hotelu Theresia, mě přijel podpořit manžel, dvě kamarádky se svými partnery a dalších „x“ přátel mě sledovalo v televizi při online streamu. Měla jsem obrovskou podporu, za což jsem neskutečně vděčná.

Krátký videorozhovor s Andreou před finále najdete ZDE.

Jaká byla vaše reakce, když jste zjistila, že jste se stala vítězkou?

Když mě vyhlásili absolutní vítězkou Miss Baculaté Křivky, byla jsem dojatá. Byl to pro mě nával emocí, které jsem ještě hodně dlouho po finále zpracovávala. Byl to obrovský zážitek, za který jsem opravdu vděčná. Poznala jsem v soutěži spoustu skvělých holek, ať už finalistky, tak hlavně i pořadatelky této soutěže, bez kterých by to nešlo. Jimi jsou Aneta Svobodová, Kristýna Hyclová, Lenka Sovová a Veronika Buriánková.

Máte už nějaké dřívější zkušenosti s modelingem?

Žádné zkušenosti s plus size modelingem nemám. Ale co není, může být.

Plus size modelky mají, stejně jako i velmi štíhlé modelky, mnoho „hejtrů“. Co si o tom myslíte?

Uf, „hejteři“, co k tomu dodat. Na sociálních sítích je obrovské množství lidí, každý má právo se vyjádřit, ale ne každý si uvědomuje, že i pouhé slovo může ublížit. Po zveřejnění záznamu z finále, kdy jsme šly přehlídku spodního prádla od společnosti Carresse, se spustilo hotové peklo na zemi. Co bych chtěla vzkázat? Není vše jen tak, jak to vypadá. Já nejsem třeba ten typ člověka, co sedí doma na gauči, cpe se pizzou a popíjí colu, jak nám vlastně bylo řečeno. Za deset měsíců jsem zhubla 30 kg, sportuji, zdravě jím. Nesuďte člověka, jen za to, jak vypadá. Nikdo z vás neví, čím si prošel a proč má třeba i ty kila navíc.

Máte nějaké rady nebo doporučení pro ženy, které by rády zvýšily své sebevědomí a přijaly své tělo takové, jaké je?

Všem ženám bych chtěla vzkázat: každá jedna jste krásná a jedinečná… Nekoukejte na ostatní, co si o vás myslí, naučte se mít ráda sama sebe a to je základ. Sebeláska je důležitá. A co bych doporučila? Sledujte na Facebooku Baculaté Křivky z.s. a podívejte se, o čem ta stránka vlastně je. Není to o propagaci obezity, jak si většina myslí, ale přesně o tom najít sama sebe a naučit se mít ráda i s tím kilem navíc.

Mohlo by vás také zaujmout: Meditace, bubnování nebo muzikoterapie. Mariánská louka patřila Festivalu klidu