„Nebudu to nijak komentovat,“ řekl končící ředitel správy národního parku Pavel Benda s tím, že do zamýšleného výběrového řízení se hlásit nebude. „Už mám práci zajištěnou někde jinde,“ dodal historicky druhý ředitel nejmladšího českého národního parku.

Velkými kritiky Pavla Bendy a jeho řízení správy národního parku byly obce z okolí Českého Švýcarska, které si dlouhodobě stěžovaly na, podle jejich názoru, nedostatečnou komunikaci se samosprávami. „Vnímáme to tak, že paní ministryně vyslechla stesky z obcí. Zaznívalo to na posledních dvou setkáních, že k takové věci bude muset dojít. A nastavit nový systém komunikace, aby nedocházelo k tomu, že se veřejnost začne stavět proti myšlence národního parku,“ uvedl předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy Jan Kolář, který patřil spolu se senátorem a místostarostou Krásné Lípy Zbyňkem Linhartem k nejhlasitějším kritikům odvolaného ředitele.

Odvolání ředitele Pavla Bendy nepovažuje za nejšťastnější hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. „Pod těmi důvody si člověk může představit cokoliv. Myslím si, že s odvoláním mělo ministerstvo ještě chvíli počkat. Po požáru tam bude spousta věcí, které bude potřeba dodělat a když tam naskočí někdo nový, tak bude půl roku v uvozovkách hledat kudy vedou cesty v parku,“ řekl hejtman Schiller.

Podle rezortu životního prostředí ministerstvo ihned vypisuje výběrové řízení na post ředitele správy národního parku, aby bylo plynule zajištěno vedení Správy Národního parku České Švýcarsko. Do pondělního odpoledne ale na úřední desce ministerstva žádné takové výběrové řízení zveřejněné nebylo. Jeho obsazení bude navíc otázkou nejméně týdnů, pokud ve výběrovém řízení uspěje některý z dosavadních zaměstnanců rezortu. Pokud by měl přijít zvenčí, může se nástup nového ředitele posunout až na několik měsíců, pokud bude muset úspěšný uchazeč dodržet výpovědní lhůty u stávajícího zaměstnavatele. A to v době, kdy se České Švýcarsko vypořádává s následky historicky největšího lesního požáru v Česku.