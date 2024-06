Od soboty 15. června opět začnou jezdit autobusy linky 216 do děčínské zoologické zahrady. Obsluhovat budou nové zastávky, jiná bude také trasa. Cestující jistě potěší i bezplatná přeprava.

Minibus děčínského dopravního podniku u zoo. Ilustrační foto | Foto: MM Děčín/Luděk Stínil

O novém provedení linky 216 informoval děčínský dopravní podnik. Nová bude zastávka Rajské ostrovy, která umožní cestujícím navštívit expozici děčínské zoo na Teplické ulici, a dále zastávky Autobusové nádraží a Tesco. „Těm, co přijíždějí do Děčína autem a hledají parkoviště pro osobní auta, je právě trasa linky číslo 216 přizpůsobena v podobě obsluhy u parkovišť na autobusovém nádraží, u hypermarketu Tesco a parkovišti na Labském nábřeží. Všechna tato parkoviště jsou neplacená a autobus vás doveze jak do zoo, tak zpět ze zoo,“ informoval dopravní podnik na svém webu.

Využívat spíše parkoviště v centru města doporučuje i vedení zoologické zahrady. Kapacita parkoviště u areálu zoo je totiž omezená.

Nová trasa linky 216 do děčínské zooZdroj: Dopravní podnik města Děčín

První spoj do zoo vždy vyjede v 8.37 z autobusového nádraží a poslední spoj od zoo v 18.30. Všechny spoje pojedou přes zastávku Hlavní nádraží, stanoviště číslo 1, kde lidé mohou využít přestupu jak z autobusu, tak z vlaku.

Minibus do zoo bude jezdit o víkendech až do konce září a v průběhu letních prázdnin, v červenci a srpnu, i v pracovní dny. Minibus má kapacitu 15 sedících a 27 stojících cestujících, cestující sveze zdarma. Nový jízdní řád je také k dispozici na webových stránkách dopravního podniku ve vyhledávači linek a spojů. Je však nutné nastavit platnost jízdních řádů od 15. června 2024.

K zoo se je možné z nejbližšího parkoviště na Labském nábřeží vydat také pěšky. Na cestě kolem Jahnovy vyhlídky vznikla v době prací na rekonstrukci inženýrských sítích v Žižkově ulici, jediné příjezdové cestě k zoo, nová Zoo stezka, která má cestu za zvířaty návštěvníkům zpříjemnit.