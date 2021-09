Spolek tak podle svých slov varuje před další vládou premiéra Babiše, která by mohla vzejít z říjnových voleb. "Probudili jste se dnes do dystopického města okupovaného politicko-byznysovým uskupením Ano-fert? Pokud Andrej Babiš vyhraje volby, přesně takovému světu se mílovými kroky přiblížíme. Všechno bude jeho," tvrdí Milion chvilek pro demokracii.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.