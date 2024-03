/FOTO, VIDEO/ Slavnostně nazdobení jezdci i koně, chrámový sbor, procesí procházející městem. V neděli 31. března projela Mikulášovicemi Velikonoční jízda. Téměř letní počasí přilákalo několik desítek jezdců a stovky diváků z celého regionu.

Mikulášovicemi projela tradiční velikonoční jízda. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Tradice velikonočních jízd se do Mikulášovic vrátila před čtrnácti lety, kdy ji ve spolupráci s farností obnovil spolek Nixdorf, který svým názvem odkazuje na původní německé pojmenování Mikulášovic. A právě velikonoční jízdy jsou jednou z tradic, která byla po vyhnání původního obyvatelstva na dlouhé desítky let přerušena. Velmi oblíbené jsou v sousední Lužici, kam na ně přijíždí i stovky koní.

„Impulsem pro obnovení jízd pro nás bylo natáčení dokumentu o velikonočních zvycích u nás, v Lužici a u sudetských Němců. Mnozí nás tehdy odrazovali. Ale nenechali jsme se,“ řekl před časem předseda spolku Nixdorf Roman Klinger. Že se pustil do obnovy velikonočních jízd právě on, není náhodné. Jeho pradědeček byl totiž pořadatelem posledních mikulášovických jízd na přelomu 30. a 40. let.

