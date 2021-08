Záchrana kulturní památky přišla na poslední chvíli. Domy, které tvoří komplex hvězdárny, totiž dlouhé roky chátraly a jejich stav se zhoršoval. „Začal se propadat strop, další zimu by asi nevydržela,“ říká mikulášovická starostka Miluše Trojanová. Město si proto vzalo investiční úvěr 40 milionů korun, jehož většina padne právě na obnovu hvězdárny. Ta vyjde na více než 27 milionů korun. Radnice se bude snažit snížit částku prostřednictvím dotací, doposud ale na žádný vhodný dotační titul nenarazila.

Zdroj: DeníkPrávě střecha přijde na řadu jako první, hotová by měla být ještě letos. Celý areál by pak stavební firma, která bude pracovat pod dohledem památkářů, měla dokončit příští rok. Po rekonstrukci se hvězdárna, která je propojená se sousední budovou, promění v multifunkční objekt. Půda, po které se jde do hvězdářské kupole, bude zaměřená na astronomii. Měla by zde být umístěná výstava věnující se hvězdářství a obzvláště pozorovatelně v Mikulášovicích. Využívat by ji mohly například děti z místní školy, kde vzniká nový astronomický kroužek. „V přízemí pak budou dva přednáškové sály, které budou moci využívat například místní spolky. Součástí opravovaných domů bude také jeden byt,“ dodává starostka.

O možnost pozorovat noční hvězdnou oblohu nepřijdou ani ti, kteří se z nejrůznějších důvodů nedostanou ke hvězdářskému dalekohledu, který je umístěný v kupoli na nároží domu. Cesta nebude bezbariérová, a tak bude dalekohled nepřístupný například pro lidi na vozíku nebo se hůře pohybující. V přízemí ovšem bude nainstalován projektor, na který bude možné promítat pozorování z vrcholu věžičky.

Hvězdárna je v Mikulášovicích více než sto let stará, patří tak k nejstarším u nás. V roce 1913 se rozhodl místní lékárník Adolf Krause využít přestavby jednopatrového secesního domu s lékárnou k vybudování vlastní pozorovatelny na přilehlé věžičce. Pod třímetrovou kopuli nechal namontovat dalekohled Mertz. Kraus byl členem Světové astronomické společnosti a spolupracoval s hvězdárnou v Berlíně – Treptowě. Jenže mikulášovická hvězdárna neměla dlouhého trvání. Když Kraus v roce 1939 zemřel, znamenalo to i konec činnosti hvězdárny. Její vybavení pak bylo koncem 60. let 20. století rozebráno a zničeno.

Více než 85 let se nebylo možné z kupole hvězdárny dívat dalekohledem na nebe. Až před sedmi lety Mikulášovice hvězdárnu obnovily a následně se jim podařilo získat kvalitní dalekohled. Ani oba domy vždy nepatřily městu. V 90. letech je totiž radnice prodala, stejně jako se prodávaly obecní domy po celé republice. Jenže noví majitelé se o ně nestarali a v centru města začala vznikat ruina. Aby radnice zabránila zhroucení vzácné památky, rozhodla se domy před lety od soukromých vlastníků zpět vykoupit. Záměr na jejich obnovu měla už tehdy.