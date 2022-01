Zatímco odboráři chtějí přidat patnáct procent všem zaměstnancům firmy, managment si nárůst představuje mezi dvěma a třemi procenty. Pokud by dopravní podnik požadavku vyhověl, znamenalo by to mnohamilionový nárůst nákladů. Ten by pak muselo pokrýt město jako objednavatel dopravy, nebo cestující v podobě vyššího jízdného.

