Předvánoční čas zpříjemní klientům domu s pečovatelskou službou v Krásné Lípě malé děti ze Schrödingerova institutu. Ty jim přijdou přímo na pokoj číst pohádky.

Mezi seniory děti vyrazí v pondělí 2. prosince. „Číst půjdou páťáci z našeho čtenářského klubu. Pečlivě se na to už několik týdnů připravují a trénují čtení,“ přiblížila aktivity propojující generace ředitelka Schrödingerova institutu Gabriela Doušová.

Institut, který je volnočasovou organizací ve Šluknovském výběžku, tak při čtení seniorům propojí hned dvě aktivity. Kromě kontaktu s jinou generací je to také výuka čtení. Řada desetiletých dětí s ním má totiž stále problémy. Potíže se pak přenášejí i do dospělého života, kdy kvůli této neznalosti mnohdy mají potíže s chápáním psaného textu.

„Momentálně je to jednorázová akce. Byla bych ale ráda, aby se to opakovalo každý měsíc, aby se postupně prostřídaly všechny děti,“ řekla Doušová. Čtenářský klub v Krásné Lípě má dnes přibližně 35 členů a bylo by složité, aby všichni najednou přišli do domu s pečovatelskou službou. Zda bude tento projekt pokračovat, bude záležet také na tom, jak jej klienti domu přijmou.

Pro děti ze Schrödingerova institutu to není první podobná zkušenost. V minulosti například chodily zpívat a přednášet básničky do jiříkovského domova seniorů.

Zahrají si společně divadlo

Schrödingerův institut, který sdružuje desítky dobrovolníků, plánuje také společné divadelní představení vnuků se svými babičkami a dědečky. Hudbou vzdálenější budoucnosti je pak společný tábor seniorů a dětí. „Vše ale záleží na dostatku financí. Zatím se nám peníze na tyto akce nepodařilo sehnat a ze svého rozpočtu si je nemůžeme dovolit,“ dodala Doušová s tím, že institut by by od Nového roku chtěl rozjet mezigenerační projekty v Jiříkově.

Schrödingerův institut působí především ve východní části Šluknovského výběžku, kde se věnuje převážně dětem, které chodí do řady zájmových útvarů. Zázemí má ve Varnsdorfu i v Rumburku, kde provozuje i klubovny.

