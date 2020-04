Po dobu výluky nahradí vlaky autobusová doprava.

Ilustrační foto. | Foto: Magda Dudlová

Několikadenní výluka čeká na cestující na železniční trati z Dolní Poustevny do Rumburku. Správa železnic tento úsek uzavřela od úterý 14. dubna do pátku 17. dubna od 8 do 15 hodin. Vlaky pak nepřetržitě nepojedou také od pondělí 20. dubna od 8 hodin do čtvrtka 23. dubna do 17.40 hodin. Poslední část výluky pak proběhne v pátek 24. dubna a pondělí 27. dubna, to vlaky nepojedou od 8 do 15 hodin. Po dobu výluky bude vlaky nahrazovat autobusová doprava.