Velmi nepříjemné počasí bude v následujících hodinách a dnech. Meteorologové vydali ve čtvrtek 21. prosince rozsáhlou výstrahu varující v celém Ústeckém i Libereckém kraji před nebezpečnými jevy.

Silný vítr. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Zbranek Petr

Velmi silný vítr by měl na sever Čech podle meteorologů dorazit již ve čtvrtek odpoledne, výstraha je v platnosti do půlnoci z pátka na sobotu. V nárazech by měl dosáhnout až 90 kilometrů v hodině. „Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav ve výstraze, která varuje před vysokým stupněm nebezpečí.

Kromě větru očekávají meteorologové také výrazné sněhové srážky, především na horách, kde může napadnout až několik desítek centimetrů převážně mokrého a těžkého sněhu. Ve vyšších polohách se tak budou podle výstrahy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.

Sněžení bude od jihozápadu v sobotu přecházet v déšť, což se může projevit na řadě vodních toků. ČHMÚ proto ve své třetí dnešní výstraze varuje před možným vzestupem hladin potoků a řek. „Od čtvrtečního večera očekáváme výraznější nárůsty hladiny řek s menším rizikem překročení 1. SPA, zejména na podhorských tocích. Od noci z pátku na sobotu hrozí na řekách další vzestupy. Zasáhnou větší území a riziko dosažení prvního nebo i vyšších SPA bude větší,“ napsal do své čtvrteční výstrahy hydrometeorologický ústav.