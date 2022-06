Nový varnsdorfský městský architekt se urbanismu a městskému rozvoji věnuje řadu let. Například v Ústí nad Labem měl na starosti vytvoření koncepce Kanceláře architektury města. Ta nakonec v krajském městě nevznikla, což vedlo k pádu koalice. „Nejprve se musím s městem seznámit, poznat i to, jak jsou na radnici nastavené postupy. Jdu do toho s očekáváním a radostí,“ řekl Deníku Jan Hrouda, podle jehož názoru mají města i přes svou různorodost v konečném důsledku podobné bolesti a stojí před podobnými výzvami.

Varnsdorf na výběru nového městského architekta spolupracoval s nezávislými odborníky i s Českou komorou architektů, která pomáhala nastavit podmínky výběrového řízení. „Je potřeba důvěry mezi městským architektem, kterého by město velikosti Varnsdorfu mělo mít, a vedením města. A ta u předchozího architekta nebyla,“ vysvětluje místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda, proč se ke změně v největším městě Šluknovského výběžku rozhodli.

V Děčíně městského architekta odvolali, ve Varnsdorfu hledají nového

Jan Hrouda by měl radnici radit s velkými projekty a prací s veřejným prostorem. Varnsdorf například již několik let chystá proměnu svého největšího náměstí, které je po demolicích několik desítek let neúplné. Důležitým úkolem bude zapojení veřejnosti do rozhodování, vzniknout by měla i poradna pro obyvatele města. Pracovat bude také na urbanistických manuálech nezbytných pro rozvoj města. „Chceme navázat na historicky kvalitní architekty, kteří ve městě v minulosti byli. Například Anton Möller se zasloužil o to, že se Varnsdorf proměnil z vesnice v město,“ dodal Sucharda.

Podle nastupujícího městského architekta by podobnou funkci mohla mít všechna města, třeba i formou externí spolupráce jako je tomu nyní ve Varnsdorfu. „Jsou tu dobré základy z minulosti. Kromě náměstí bude dalším z míst, na které bych se chtěl zaměřit, nábřeží Mandavy a začlenění řeky do života města,“ doplnil Hrouda.

Děčín zrušil výběrové řízení na městského architekta, nebyl zájem

Zcela opačně se dařilo Děčínu, který také vyhlásil výběrové řízení na pozici městského urbanisty a architekta. Tu ale zároveň spojil s místem referenta územního řízení. Končícímu městskému architektovi Ondřeji Benešovi vypověděla rada města smlouvu, nyní hledá jeho nástupce. „Město Děčín se rozhodlo zrušit výběrové řízení na architekta kvůli nedostatku zájemců. Výběrové řízení proto bude vypsáno znovu za upravených podmínek,“ uvedl mluvčí magistrátu Luděk Stínil. Podle informací Deníku se radnici přihlásil jen jeden člověk. Přestože od zrušení původního výběrka uběhly už dva týdny, úřad stále nové s upravenými podmínkami nevyhlásil.

Právě nastavení podmínek konkurzu je při výběrech městských architektů jedním z nejdůležitějších parametrů. Jejich špatná volba totiž většinou odborníky odradí. Oproti Varnsdorfu byl ten děčínský zcela netransparentní, nebyla známá komise, která o výběru rozhodne, magistrát nepožadoval architektonické nebo urbanistické portfolio a spokojil se s formálním vzděláním.