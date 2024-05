Děčín má za sebou první víkend letošních městských slavností, při němž si lidé užili například pochodňový průvod, historický trh nebo středověkou bitvu. Nyní je čeká druhý víkend, zavítat mohou na tradiční akci Sochaři Děčínu nebo Jízdu na pohodu, děti si pak užijí Den plný her nebo Běláskové klání. Pestrý program přinese také Den nejen pro seniory.

Sochaři Děčínu 2023 | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Při akci Sochaři Děčínu každoročně vznikají pod rukama umělců dřevěné sochy nebo lavičky, které následně zdobí město. Na práci sochařů se budou moci zájemci na Mariánskou louku přijít podívat po celý víkend. „Hlavní sochařskou hvězdou bude Kurt Gebauer, představí se také Jaroslav Hamberger, Přemysl Šatný a další,“ zvou na akci pořadatelé. Tradičně návštěvníci na místě najdou stánky s občerstvením a poslechnou si živou hudbu. Letos zahrají kapely Elisardo Castro, Merbo trubky, Corenote, Deformace, DCRadio nebo Vibes, hudební produkci žánrů reggae, dub nebo funky představí DJ Stage. Součástí programu bude i vystoupení pěveckého sboru nebo fire show. Akce na Mariánské louce bude probíhat v sobotu 25. května a v neděli 26. května mezi 10. a 22. hodinou. Na akci se vstupné neplatí.

Hudební program Sochaři Děčínu

sobota 25. května:

• hl. stage 11:30 - 12:00 - Elisardo Castro - akustik

• hl. stage 12:30 - 13:20 - Pomněnky - pěvecký sbor ZUŠ Děčín

• 14:00 - slavnostní zahájení

• DJ stage 13:30 - 14:30 - Sloukič - Roots Reggae & Ska

• hl. stage 14:30 - 15:30 - Merbo trubky - acoustic-dechová hudba

• DJ stage 15:30 - 16:30 - Yetty - Reggae & Dub

• hl. stage 16:30 - 17:30 - Corenote - moderní crossover

• DJ stage 17:30 - 18:30 - Lasso - Acid Jazz & Funky

• hl. stage 18:30 - 19:30 - Deformace - big-beat-rock / Praha

• DJ stage 19:30 - 20:30 - Dub leafs - liveact Plzeň

• hl. stage 20:30 - 21:30 - DCRadio - emo/ punkrock

• DJ stage 21:30 - 22:20 - Kaliman - Reggae & Dub

• 22:22 - Stoicheia flow arts - Jablonec Pyro Show

• hl. stage 22:30 - 23:30 - Vibes - Reggae/ funky/ blues/ rock

• DJ stage 23:30 - Young Selektazz - Reggae & Dub neděle 26. května:

Young Selektazz a Phobiacs - Funky, hip-hop a reggae

Současně s akcí Sochaři Děčínu bude v sobotu mezi 14. a 17. hodinou probíhat také Běláskové klání, akce, která potěší především děti. Ty se během pohádkového odpoledne budou moci vydovádět při hrách a soutěžích. V sobotu se můžete těšit také na Jízdu na pohodu, tradiční přehlídku veteránů a jejich spanilou jízdu Českým Švýcarskem. Veterány bude možné zhlédnout na parkovišti pod knihovnou už od 8 hodin, start jízdy je v 10 hodin. Návrat historických vozidel zpět do Děčína na parkoviště a ocenění proběhne ve 14 hodin. „Jízdy na pohodu 2024 se zúčastní okolo 50 vozidel (do roku 1985) z celé České republiky,“ přidali zajímavost pořadatelé.

Bitva o Děčín na louce, májové trhy v zahradách. Děčínský zámek ožil historií

V neděli 26. května si opět přijdou na své děti. Ve sportovním areálu na Starém Městě je čeká Den plný her s atrakcemi, malováním na obličej, sportovními disciplínami a dalšími aktivitami. Program začne bude probíhat od 13 do 17 hodin. Ti starší si pak užijí Den nejen pro seniory na Smetanově nábřeží v rámci prvního letošního Rogala DC s bohatým hudebním programem, a to od 14 hodin. Vystoupí žáci ZUŠ Děčín; akustické duo Scott a Lila; Voila, francouzské šansony v podání slovenské zpěvačky Zdenky Trvalcové a jako poslední od 17 hodin bude na řadě Pocta Petru Hapkovi - koncert k nedožitým 80. narozeninám hudebního skladatele v podání tria Nina Radnická, Vítek Kojzar a Michael Šporcl. Tradiční akce Rogalo DC budou probíhat každou neděli až do 22. září.

Co vše ještě přinesou Městské slavnosti Děčín

• Druhý víkend 25. - 26. května - Sochaři Děčínu, Jízda na pohodu, Běláskové klání, Den plný her, Den nejen pro seniory

• Třetí víkend 31. května - 1. června - Festival Labefest, ohňostroj, Adrenalin Challenge Kids

• Čtvrtý víkend 8. - 9. června - Labský streetballový pohár, Run Labe Run

• Pátý víkend 15. června - Den v Růžovém

