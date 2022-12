Hned dvě nová auta letos dostane děčínská městská policie. Již v listopadu vyřadila vysloužilou Škodu Yetti, která měla poškozený motor a vzhledem k tomu, že měla najeto již přes 300 tisíc kilometrů, se ji nadále nevyplatilo opravovat.

Městská policie Děčín. Ilustrační foto | Foto: Deník/ Andrea Horáková

Dalším vyřazeným autem je octavia, místo které by strážníci měli ještě do konce letošního roku dostat Dacii Duster. „Nadefinovali jsme požadavky podle našich potřeb. Vozový park udržujeme tak, aby byl jeho provoz co nejhospodárnější,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.