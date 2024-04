Dobrá zpráva pro všechny, kteří volají po bezpečnosti ve městě, špatná zpráva pro lumpy. Městská policie v Děčíně obnoví činnost psovodů. Celkem budou čtyři, při každé směně bude sloužit jeden psovod se svým čtyřnohým kolegou.

Psovodi městské policie. Ilustrační foto | Foto: Město Děčín

Město reaguje na snižující se pocit bezpečí, incidentů by tak nyní mohlo být méně. Psi jsou totiž ve vypjatých situacích významnými pomocníky, už jen jejich přítomnost dokáže uklidnit i agresivní jedince. Psovodi by měli začít sloužit v létě. „Jsem velmi rád, že se nám podařilo doplnit stavy a od 1. května budeme mít plný počet strážníků, z toho dokonce čtyři psovody,“ oznámil ředitel městské policie Marcel Horák. Psovodi se svými psy nyní musí absolvovat kurz a složit zkoušky u policejního prezidia. „Zhruba od poloviny července by se pak měli zapojit do běžného provozu městské policie. Vyšší počet psovodů rovněž umožní i intenzivnější nasazení, než tomu bylo v minulosti. Nově totiž bude v každé směně plnohodnotná dvoučlenná hlídka se psem," doplnil Horák.

Doplnění stavu městské policie vítá i náměstek primátora pro prevenci kriminality a děčínský strážník Václav Němeček. „Jsem velmi rád, že v nejbližší době budeme moci zvýšit počet kontrol v obchodních centrech a dalších zatížených lokalitách,“ řekl Němeček. Psovody v Děčíně by podle něj měli být dva noví strážníci, Petr Kaška, který jako psovod v Děčíně působil už v minulosti, a psovodka z Ústí nad Labem.

Psovodi v Děčíně ukončili svou činnost loni na konci srpna. Petr Kaška odešel ke kynologické službě Městské policie Ústí nad Labem, už v květnu pak do penze odešel Jiří Nešněra se svým psem Chozém, historicky prvním služebním psem Městské policie v Děčíně. Děčínští psovodi dosud mají na sociální síti Facebook mnoho fanoušků.

