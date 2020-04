Letošní ročník Labefestu měl být podobně našlapaný jako ten loňský. Na nábřeží pod děčínským zámkem měli v polovině května ve dvou dnech zahrát Mirai, Pokáč, Horkýže Slíže nebo kapela Wohnout. Ale nezahrají. Kvůli vládním restrikcím není totiž možné pořádat akce pro několik tisíc lidí.

„Nyní řešíme, zda se dohodneme s nasmlouvanými interprety na příští rok s tím, že by plánovaný line–up zůstal stejný. V případě, že by se to podařilo, zůstanou zakoupené vstupenky v platnosti na příští ročník Labefestu,“ uvedl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.

Ani zbývající část městských slavností, jejichž je Labefest součástí, nebude v takové podobě, v jaké ji lidé znají. „Město nyní řeší, zda některé dílčí akce uspořádá postupně během léta, to nicméně závisí na nařízení vlády,“ doplnil Stínil. Během tří květnových víkendů se koná kromě hudebního festivalu také historický trh na zámku, přehlídka volnočasových aktivit Mladé Labe nebo streetballový turnaj. Tradičně je zahajuje ohňostroj. Neuskuteční se ani pálení čarodějnic, které poslední dubnový den plní každý rok nábřeží pod zámkem.

Notně proškrtat kulturní a společenské akce plánované na letošní rok museli také v Krásné Lípě, kde chtěli na začátku června oslavit 150 let od povýšení na město. „Červnové oslavy jsme bohužel museli zrušit. Jejich velkou část ale chceme přesunout na konec srpna, kdy se koná tradiční Den Českého Švýcarska,“ řekl starosta Krásné Lípy.

Nejbližší akcí, kterou museli zrušit ve Varnsdorfu, je pálení čarodějnic, které láká stovky lidí. S touto akcí je spojeno odpalování velkého ohňostroje. O ten by ale zatím podle plánů radnice Varnsdorfští být ochuzeni neměli. Bude odpálen z jednoho z vrchů, kam bude vstup lidem zakázán. Diváci budou muset zároveň dodržovat další vládní nařízení, především to zakazující shromažďování lidí. „Městské slavnosti, jejichž hlavní hvězdou měl být Miroslav Žbirka, jsou zrušené,“ přiblížil mluvčí varnsdorfského městského úřadu Tomáš Secký.

Až do konce června zrušili všechny společenské a kulturní akce ve Šluknově. Neuskuteční se ani Mezinárodní hudební festival, na který se každoročně sjíždí do Děčína a České Kamenice big bandy nejen z České republiky, ale také z Polska a Německa.

Fanoušci cyklistiky pak budou muset letos oželet také oblíbený mezinárodní etapový závod Tour de Feminin, kterého se na Šluknovsku pravidelně účastní závodnice z celého světa. „Těch důvodů, proč letošní ročník nebude, je víc. Od uzavřených hranic přes zákaz velkých akcí po zaneprázdněné úřady,“ vysvětlil ředitel závodu Jan Novota.