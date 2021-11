Plány měst ale mohou výrazně narušit ceny stavebnin, které výrazně stouply. Radnice tak počítají i s tím, že za stejné peníze zvládnou méně staveb. Navíc se obávají růstu cen energií, které mohou do jejich rozpočtů také výrazně zasáhnout.

Rozpočet na příští rok mají už připravený v Děčíně, zastupitelé absolvovali seminář, na kterém se s ním seznámili a mohli jej připomínkovat. Zastupitelstvo jej projedná na začátku prosince. „Je to rozpočet, který nám umožní dál fungovat,“ je přesvědčen děčínský primátor Jiří Anděl.

Mezi největší stavební investice v Děčíně bude příští rok patřit oprava domova pro osoby se zdravotním postižením v Boleticích, vybudování nového azylového domu na Benešovské ulici za přibližně 30 milionů korun, rekonstrukce víceúčelového sálu v bývalé podmokelské knihovně za téměř 11 milionů. Radnice by také ráda pokračovala v budování kanalizace na Horním Oldřichově.

Do investic by v Děčíně příští rok mělo jít nejméně 150 milionů korun. Do rozpočtu jsou zahrnuté věci, které má město už vysoutěžené a rozjeté. U ostatních investic město s nárůstem cen počítá. „Hrozí to u oprav a investic, které se teprve budou soutěžit. O to se toho pak udělá méně,“ je si vědom Anděl. Město bude moci do investic zapojit také 70 až 100 milionů korun, které Děčínu zůstanou na účtech k poslednímu dni letošního roku.

Velké plány má pro příští rok také Varnsdorf. Řeč je například o nové mateřské škole v Západní ulici, práce budou pokračovat i na vyhlídce Hrádek, kde se bude dokončovat terasa. V plánu je i rekonstrukce spodního parkoviště a přístupové komunikace. Kompletní rekonstrukcí za desítky milionů korun by měla projít ubytovna v ulici T. G. Masaryka, na kterou město získalo evropské peníze. Počítá se také se zateplením a úpravou balkónů na domě s pečovatelskou službou. Nový kabát by měla dostat administrativní budova v areálu Nemocnice Varnsdorf, střechu zase ZŠ Východní.

Proměnou by mohl projít park v ulici Bjarnata Krawce. „Myslíme i na komunikace, chodníky a veřejné osvětlení. Chceme řešit situaci s parkováním na sídlišti v ulici Karolíny Světlé a u pošty. Rádi bychom pokračovali s rekonstrukcí Karlovy ulice, tentokrát směrem k nemocnici,“ říká starosta Varnsdorfu Roland Solloch.

I v největším městě Šluknovského výběžku ale počítají s tím, že jim do plánů mohou zasáhnout ceny stavebních materiálů, případně náklady na energie. „Máme ale ušetřeno 300 milionů korun z minulosti. Větším problémem je ale dneska sehnat projektanty nebo stavební dozor,“ upozorňuje na další nesnáze při plánování staveb místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda, který připouští, že budou muset své plány omezit, pokud stavebniny vystoupají na neúnosné ceny. Zároveň se obává toho, zda budou všechny firmy schopné dokončit zakázky za vysoutěžené peníze.