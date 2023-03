Někteří místní proto s obavami vzhlíží k následujícím měsícům. Bojí se především toho, zda budou autobusy kapacitně stačit. Budou totiž jezdit kratší vozy a v průběhu dne bude méně spojů. „Mám obavy, aby má dcera vůbec dojela do školy a nevznikla na objízdné trase kolize, jelikož tam jsou místa, kde není možné dosypat škrabanku a jsou tam srázy,“ říká Milada Andrejkovičová z Bynovce. Do této vesnice bude od pondělí zajíždět pouze jeden spoj, ostatní budou stavět na okraji vesnice u fotbalového hřiště, přibližně půl kilometru od současné zastávky. Pokud by zajížděly do Bynovce všechny spoje, prodloužilo by to cestovní dobu ještě více.

Nejnáročnější budou pravděpodobně první dny, kdy si budou muset řidiči aut i autobusů na novou trasu zvyknout. Lidé z vesnic za uzavírkou se proto obávají nehod, které můžou zneprůjezdnit celou trasu i na několik hodin. „Oni to budou svádět na řidiče, protože to je to nejjednodušší, a budou od toho dávat ruce pryč,“ dodává Andrejkovičová, která kvůli objízdné trase sepsala i petici. Hlavním problémem bylo, že se lidé žijící v obcích za Kámenem dověděli o změně poměrně pozdě.

Důvodem k velkým změnám v jízdních řádech bylo zajištění oběhu autobusů. „Pokud bychom změny neudělali, rozpadly by se nám jízdní řády. Takže jsou tam větší změny, včetně změny linek,“ vysvětluje vedoucí oddělení dopravní obslužnosti krajského úřadu Jakub Jeřábek. Zatímco podle běžného jízdního řádu jede například z Labské Stráně autobus přibližně půl hodiny, během uzavírky to bude po objízdné trase více než 50 minut.

V Kámenu uzavřou hlavní silnici, sousedé z okolních obcí se bouří

Ústecký kraj jako zadavatel dopravy se musel vypořádat i s tím, že na objízdné trase je úzká silnice plná prudkých zatáček. Běžně na lince 432 mezi Janovem, Děčínem, Jílovým a Libouchcem jezdí patnáctimetrové třínápravové autobusy. Ty by měly problém se s objízdnou trasou vypořádat. „Na spoje do Kámenu a dalších obcí budou zajíždět standardní autobusy,“ doplnil Jeřábek s tím, že v tomto úseku by měly i menší autobusy kapacitně stačit.

S tím souvisí i přetrasování linky. Nově bude do Jílového zajíždět linka 437, která běžně jezdí z Verneřic přes Benešov nad Ploučnicí do Děčína, kde končí. Od pondělí 27. září budou některé spoje zajíždět až do Libouchce. Například děti studující na zemědělské škole na Libverdě tak budou moci do školy jezdit bez přestupu.

Průjezd Kámenem uzavře rekonstrukce vodovodu a výstavba kanalizace v pondělí 27. března. Objízdná trasa vedoucí přes Srbskou Kamenici a Růžovou je výrazně delší, především pro obyvatele Bynovce, Arnoltic nebo Labské Stráně. Podle plánů by měla být stavba, během které krajská správa silnic vymění i povrch komunikace, hotová na začátku září.