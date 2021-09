Zařízení pro energetické využití odpadu, zkráceně ZEVO, hýbe děním v největším městě Šluknovského výběžku již řadu měsíců. Kromě toho, že se lidé obávají zvýšené dopravy nebo exhalací, chybí jim především informace. Například o nákladech nebo množství odpadu potřebného k jejímu provozu. Prvním krokem k odpovědím na tyto otázky mělo být memorandum s Teplárnou Varnsdorf, na jejímž pozemku by mohlo ZEVO vyrůst. „Našim záměrem je společně s teplárnou prověřit, zda jsme schopni postavit a využívat ZEVO s využitím odpadů ze Šluknovska. Memorandum by znamenalo, že začneme dělat průzkumy, abychom mohli rozhodnout na základě seriózních dat,“ vysvětloval ve čtvrtek večer předseda zastupitelského výboru pro nakládání s odpady Václav Moravec.

Proti memorandu, které město k žádné investici nezavazuje, vystoupilo několik zastupitelů z řad koalice i opozice. „Varnsdorf nemá koncepci nakládání s odpady. Neiniciovali jsme schůzky s okolními obcemi, abychom věděli, jaké tam mají vize a koncepce,“ řekla například nezávislá zastupitelka Marta Maryšková.

Podle místostarostky Ladislavy Křížové představuje tento postup řadu rizik, která mohou městu přinést značné ekonomické problémy. „Jedním z rizik je, že investice, která se bude šplhat k jedné miliardě, se nám nikdy nevrátí. Pokud by se měla vracet, tak to bude díky všem poplatníkům, kteří k nám budou vozit odpad. Mohlo by se stát, že města pak budou dotovat spalovnu, aby mohla fungovat,“ uvedla Křížová, která upozornila na problémy, kterými si před časem prošla například liberecká spalovna. I ta byla původně vlastněna obcemi, kvůli ekonomickým problém do ní ale musel vstoupit soukromý investor.

Odpor proti představenému memorandu nebyl jen mezi zastupiteli, ale i mezi přítomnou veřejností. Té se nelíbí především to, že město počítá se ZEVO ve Varnsdorfu jako s jedinou možností likvidací odpadů. Od roku 2030 nebude možné podle nyní platné legislativy odvážet směsný odpad na skládky. „Když jsem se na to ptal lidí, kteří tomu rozumí, tak mi bylo řečeno, že takto malou spalovnu nemá smysl budovat. Že je lepší se domluvit s jinými spalovnami a tam odpad vozit,“ řekl například jeden z řečníků z řad veřejnosti. Varnsdorfská spalovna má mít podle současných úvah kapacitu jen 12 tisíc tun odpadu. Oproti tomu ČEZ nyní plánuje ZEVO v Mělníku, které má zvládnout za rok zlikvidovat 300 tisíc tun.

„Pokud memorandum neschválíme, tak se to ani nedozvíme. Nikdo už to řešit nebude,“ varoval komunistický zastupitel Jaroslav Draský. Pro memorandum ale nakonec zvedlo ruku pouze deset přítomných zastupitelů, šest bylo proti a čtyři se zdrželi. Pro jeho schválení bylo potřeba nejméně jedenáct hlasů.

Kvůli možnému vzniku spalovny se již v úterý konalo v Lidové zahradě ve Varnsdorfu setkání s občany. Zástupci radnice na něm seznámili přítomné s odpadovou produkcí města, pozvané vedení liberecké spalovny pak vysvětlilo, jak ZEVO funguje a jaké je využití zbytkového materiálu po spalování.