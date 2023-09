Děčínská nemocnice zásadně zkrátí hospitalizaci maminek a jejich novorozených dětí po porodu, pokud to umožní jejich stav. V zahraničí je totiž běžné, že po porodu odchází matky už za několik hodin domů.

Matka s miminkem. Ilustrační snímek. | Foto: Pixabay

Dosud v Děčíně matky s novorozenci odcházely z nemocnice po 72 hodinách. "Budeme se snažit dobu zkrátit tak, jak to mamince bude nejvíc vyhovovat. Bude záležet na ní, jestli tu bude chtít zůstat třeba jen 24 hodin. Po operačních porodech předpokládáme pobyty samozřejmě delší, a to minimálně 24 hodin," vysvětlila vedoucí porodního sálu a šestinedělí Klára Müllerová. "Samozřejmostí je zabezpečení další péče po nutnou dobu na nově zřízené ambulanci pro novorozence, kde pediatr dítě kontroluje další den po porodu, kdyby se objevily nějaké patologie. Když žena porodí a po dvou hodinách jde domů, nemusí se všechno projevit hned," doplnila lékařka, která přišla na oddělení z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a má tak zkušenosti i s těmi nejkomplikovanějšími porody. Ambulance bude otevřená každý den od 8 do 9 hodin.

Tomáš z Děčína je po čtyřnásobné transplantaci. Na cesty k lékaři potřebuje auto

V děčínské porodnici se ročně uskuteční až sedm set porodů. Od září oddělení v Děčíně zavádí také porodní kurzy. Ty budou zpočátku probíhat jednou za měsíc, v případě zájmu jsou v nemocnici připraveni je pořádat častěji. „Jejich smyslem je maminkám co nejvíce usnadnit jejich těhotenství. Nejprve je porodní asistentky provedou po porodním sále a odpoví na případné dotazy, ve druhé části pediatr poučí rodičky o výživě těhotných, kojení či jak postupovat, když se jim novorozenec nezdá v pořádku. Dále pak fyzioterapeutka zajistí cvičení pro těhotné a ukáže, jak při bolestech zad nebo spony během rostoucího těhotenství ulevit například vyvazováním břicha, tejpováním a podobně,“ sdělila lékařka s tím, že v případě zájmu může konzultaci s porodní asistentkou a seznámení se s porodním sálem absolvovat rodičovský pár samostatně. „Chystáme i možnost výběru porodní asistentky či porodníka, případně i operatéra, za poplatek,“ nastínil další plány primář Peter Kraus, který vede děčínské oddělení od roku 2016.

Porodnice v Děčíně je rodinnou porodnicí s individuálním přístupem k rodičce a respektem k porodnímu plánu. Umožňují zde doprovod nejen u přirozeného porodu, ale i císařského řezu, poskytují rooming in. Po spontánním ale i operačním porodu ve formě císařského řezu je bonding samozřejmostí. Rodičky si mohou vybrat analgesii ve formě epidurální analgesie 24/7 nebo entonoxu či nalbuphinu. Technické vybavení pracoviště umožňuje bezdrátový monitoring plodu. Certifikovaní lékaři poskytují prvotrimestrální screening, screening druhého a třetího trimestru včetně echokardiografického vyšetření, 3D ultrazvuk včetně 3D modelu. Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Děčín již před rokem zavedlo snídaně formou bufetu. Maminky mohou využít různé pomůcky jako je balón, matrace, možnost napářky, akupunktury, aromaterapie apod. tak, aby fyziologický porod proběhl v jejich režii. V rámci dostavby Nemocnice Děčín v následujících letech vznikne Pavilon pro matku dítě s veškerým komfortem pro pacientky, novorozence i personál. Zdroj: Krajská zdravotní