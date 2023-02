V pátek 17. února zvou na masopust ve Šluknově, kde proběhne od 14 hodin na zámku. Šluknovský masopust nabídne až do 17 hodin zabijačkové dobroty na místě, k zakoupení budou i s sebou domů. Vstup je zdarma. V 15 hodin se vydá průvod maškar městem, mezi 16. a 17. hodinou průvod zakončí pochování basy před zámkem. "Přijďte se společně poveselit, setkat se s přáteli, zatančit si, zazpívat si s doprovodem harmoniky a pochutnat si na výborných zabijačkových dobrotách a pivu," zvou ve Šluknově.

V sobotu 18. února si lidé na Děčínsku mohou vybrat hned z několika masopustních akcí. Oslavami masopustu ožije také Děčín, ve spolupráci s městem jej pořádá děčínská zoo. „Program odstartuje ve 14 hodin v areálu zoo. Zde se nejprve utkáme o to, kdo umí usmažit ty nejchutnější masopustní koblihy. Do této soutěže se může přihlásit každý, kdo se nebojí zdělat těsto a pochlubit se svým kuchařským uměním. Soutěžní vzorek, kterým jsou tři kusy koblih stejného těsta i náplně, je nutné odevzdat na pokladně zoo v den konání akce nejpozději do 13.45 hodin,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková. O vítězi soutěže rozhodne porota, v jejímž čele zasedne mlsný medvěd. Návštěvníci se ale budou moci těšit i na další soutěže. „Mezi návštěvníky budeme hledat například nejrychlejšího koblihového jedlíka nebo formou soutěží připomeneme některé z masopustních tradic,“ doplnila mluvčí.

Po programu v zoo přijde na řadu masopustní průvod městem. Od brány vyjde přibližně v 15 hodin, v průvodu se o dobrou náladu postarají harmonikáři, vozembouchář, Divadelní spolek Karel Čapek Děčín, herci na chůdách nebo jednokolkář s harmonikou. „Budeme rádi, když se k nám přidají lidé v maskách a kostýmech a podpoří tak atmosféru akce. Po cestě nás čeká celkem 5 zastavení. Na tom prvním u Domu dětí a mládeže Děčín požádáme zástupce města o svolení ke vstupu do děčínských ulic. Pokud klíč získáme, budeme se moci vydat směr Hostel, kde nás budou čekat soutěže pro děti i dospělé a žonglérské vystoupení,“ popsala Houšková.

U Hostelu budou k dispozici stánky a drobné soutěže již od 14 hodin. Odtud bude průvod pokračovat směrem na nábřeží a po cestě pohostí účastníky průvodu restaurace Karls grill bar. Průvod dále přivítá děčínská knihovna s infocentrem, kde se účastníci dočkají knihovnické křížovky a chybět nebude ani něco na zub. Cílem bude Křížová ulice, kde pohoštění nabídne Vinotéka Děčín, Bar Pokoj a Restaurace U Růžové zahrady. Zde proběhne také tradiční soud s medvědem. Průvod zakončí šermířské vystoupení.

Na masopust zvou 18. února také v Merbolticích. Jako každý rok se sejdou ve 12 hodin před domem čp. 22. Za doprovodu Šlauchbandu se pak průvod masek vydá téměř celou vesnicí.

Ve Varnsdorfu se chystají masopustní hody už od 8 hodin na nádvoří před Střelnicí. Vepřové speciality si budou moci lidé zakoupit na místě, nebo si je vzít s sebou. Od 10 hodin tu zahraje k dobré pohodě dechová hudba Lužanka, na místě narazí starostenský sud piva. Na nádvoří ZUŠ se mezitím chystá v 9 hodin masopustní maškaráda, poté vyrazí masky v průvodu městem. Zahraje a zatančí soubor Dykyta. V sále Střelnice se děti mohou těšit od 10.30 na masopustní rej, kde na ně čekají hry a soutěže.

Ve 13 hodin se pak chystá Kocouří masopust v Pivovaru Kocour. Vstup na akci je zdarma, chystá se bohatý program, jako přehlídka silných a ochucených piv z Pivovaru Kocour i dalších pivovarů z okolí, masopustní hody a soutěže. Lidé si tu budou moci zasoutěžit si o nejkreativnější masku či kostým, proběhne také soutěž o nejlepší jitrnici nebo jelito. Po celý den bude hrát živá hudba, začíná se dechovkou.

V Krásné Lípě se ve stejný den sejdou na náměstí před Aparthotelem Lípa ve 14 hodin, kde na masopust zvou folklorní soubory Lužičan a Dykyta. Následovat bude obchůzka městem.

Velkolepé masopustní oslavy ovládnou i Vilémov. Sraz je v 15 hodin u sportovní haly, masopustní průvod se přibližně o čtvrt hodiny později vydá k restauraci U Staré cihelny, kde na něj bude čekat Vilémovský strom hojnosti, soutěž v pojídání klobás a koblih či pití piva na čas. Loni v průvodu nechyběl tygr v kleci, koně nebo nejrůznější divoženky.