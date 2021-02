"Zájemci se mohou pustit do výroby masopustních koblih. Pravidla jsou jednoduchá, stačí zdokumentovat proces přípravy této tradiční pochutiny. Z fotek nebo videa, případně jiného zpracování (prezentace, komiks…) ale musí být patrné, že jde opravdu o domácí výrobu," uvedla mluvčí zoo Alena Houšková.

Porota v děčínské zoo bude hodnotit nejen konečný výsledek, ale také originalitu zpracování. Soutěž probíhá od 6. do 16. února, dokumentaci bude možné zaslat do 20. února na e-mail media@zoodecin.cz (max. velikost přílohy 10 MB), větší soubory pak přes www.uschovna.cz. Do e-mailu je nutné připsat také jméno, věk a adresu, e-mail nebo telefonní číslo.

Pro vítěze připravila zoo hodnotné ceny v podobě permanentních, rodinných či jednorázových vstupenek do zoo, triček s medvědem Brunem, nákrčníků, nicknack kelímků, pexes a dalších drobností. Výsledky soutěže budou zveřejněny 23. února na stránkách www.zoodecin.cz.

Ceny

1. místo: permanentka do zoo + tričko s medvědem + nákrčník s medvědem, ponožky s medvědem, kelímek s medvědem a další drobnosti

2. místo: rodinná vstupenka do zoo + tričko s medvědem + nákrčník s medvědem a další drobnosti

3. místo: vstupenka do zoo pro 2 osoby + tričko s medvědem + ponožky s medvědem a další drobnosti