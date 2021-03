/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Nečekané překvapení skrývají Markvartice pro své návštěvníky jen několik metrů od silnice procházející středem obce.

Zámek v Markvarticích. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Deník na návštěvěZdroj: DeníkNa levém břehu říčky Bystré zde nedaleko nádraží stojí budova skrývající v sobě stovky let historie - Červený dvůr zvaný také markvartický zámek. Vznikl v roce 1568, kdy jej Ludvík a Hanuš Schönfeldové vybudovali při renesanční přestavbě jedné z původních markvartických tvrzí. V následujících desítkách let několikrát změnil majitele až se v roce 1631 dostal do rukou Thunů, kteří jej připojili k benešovskému panství. Do dějin se zámek zapsal o šest let dříve, kdy zde byl zavražděn Ota Jindřich z Vartenberka, poslední příslušník svého rodu v Čechách. Zabili jej jeho poddaní, kteří nechtěli dál trpět jeho krutosti.