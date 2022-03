Zdroj: DeníkZa poslední roky se v této obci postavilo šest nových domů. Obec proto začala ve spolupráci se soukromými vlastníky připravovat dva projekty nových stavebních lokalit. Blíže realizaci je ta za fotbalovými hřišti, která již prochází územním řízením. Druhá lokalita na opačném konci obce je ve stádiu územní studie. „Tady za hřištěm jsou obecní i soukromé pozemky. Je tam místo pro asi 43 domů. Dole v Markvarticích bude dalších 45 domků,“ ukazuje markvartický starosta na mapě místo, kde by se mohla obec v horizontu několika let rozrůst. Jednotlivé parcely budou poměrně velké, od tisíce do více než dvou tisíc metrů čtverečních.

Obec plánuje pozemky prodávat připravené na výstavbu. Na jejich patu bude dovedená voda, elektřina, v nové místní části budou vybudované také silnice. Přímo na prodeji Markvartice vydělat za každou cenu nechtějí, starosta Renka by parcely rád prodával alespoň za cenu nákladů na jejich vybudování. Jaká bude jejich cena tak bude záležet na celkové investici i na situaci na trhu.

Pokud by se podařilo prodat všechny stavební parcely, zvedl by se počet obyvatel Markvartic až o polovinu. S podobně strmým růstem se musely vyrovnat také například Ludvíkovice nebo Malšovice, které se staly oblíbenou destinací pro lidi z Děčína. Tou by se mohly stát i Markvartice. V Ludvíkovicích ale rychlá výstavba způsobila problémy s dodávkami vody, v jiných obcích zase kvůli překotnému rozvoji nestačila kapacita školek a základních škol. „Ve škole ještě nějaká rezerva je. Co se týká školky, tam máme kapacitu 44 dětí a ta je většinou naplněná. Jezdí tam ale děti z Veselého nebo Janské,“ dodává starosta Renka.

Stejnou cestou se před časem vydali také v nedaleké České Kamenici, kde v lokalitě Skalka připravili a zasíťovali deset pozemků. Následně je prodali v dražbě s vyvolávací cenou tisíc korun za metr čtvereční, která pokryla náklady na zasíťování a vybudování silnic. V Krásné Lípě pak pozemky lidem darovali, pokud do určité doby zkolaudovali nové rodinné domy. Obce k tomu vede snaha zastavit propad počtu obyvatel, případně jej zvrátit. S každým obyvatelem jsou totiž spojené daňové výnosy, které města i vesnice získávají ze státního rozpočtu. Za čtyřčlennou rodinu tak obec získá více než 60 tisíc korun.