/FOTO/ Do modra se vybarvil sál kulturního domu v Markvarticích. Ty využily covidovou přestávku k výrazné modernizaci největšího společenského prostoru v obci. Kromě nové aparatury je v něm také výrazně vylepšená akustika nebo nový bar. Obec šetřila několik let, za rekonstrukci zaplatila okolo čtyř milionů korun.

Opravený sál obecního domu v Markvarticích. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Obecní dům, a především sál, se za poslední měsíce změnil k nepoznání. Je to první investice do něj od roku 2010, kdy se zde dělala nová podlaha. „To bylo jediné, co se tu za desítky let udělalo. Takže jsme se rozhodli, že to vezmeme zgruntu,“ říká markvartický starosta Tomáš Renka. V sále bylo nutné oškrábat omítky, udělat nové rozvody elektřiny, nakoupit moderní ledková svítidla nebo udělat akustiku. Dohromady Markvartice daly za opravu sálu, předsálí a nový bar téměř čtyři miliony korun.