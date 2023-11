Jeden kamion za druhým, denně až dvacet tisíc aut. Tak vypadá dnes průtah Českou Kamenicí, který vede centrem města. Po vybudování Manušické spojky by počet projíždějících vozidel měl v Kamenici klesnout až na čtvrtinu.

„Pro nás je Manušická spojka obchvatem Kamenice, o který se již řadu let snažíme a který ŘSD s odkazem právě na Manušickou spojku zamítlo. Odmítlo také přestavbu křižovatky v Horní Kamenici. My tak musíme tlačit na to, aby Manušická spojka byla co nejdříve,“ říká starosta České Kamenice Jan Papajanovský.

Kromě tohoto města prochází také středem Markvartic, Huntířov rozděluje na dvě části, významně zasahuje také do Ludvíkovic. Výrazně uleví i hustě obydleným částem Děčína.

Nová silnice by měla být přibližně 20,5 kilometru dlouhá a očekávané náklady by měly dosáhnout 3,5 miliardy korun. Ty skutečné budou s největší pravděpodobností nejméně o desítky procent vyšší. Především s ohledem na to, že stavba by měla začít až za sedm a dokončená za deset let. V současné době je nemožné odhadnout skutečné náklady v příštím desetiletí. Na silnici má být 16 mostů v první a 20 ve druhé zvažované variantě, jeden 280 metrů dlouhý tunel a jeden ekodukt (nadzemní přechod pro zvířata).

Kraj si stanovil několik podmínek

Týkají se například ochrany vody, odclonění památek a obytných zón i od světelného smogu nebo zajištění biologického stavebního dozoru během stavby. „Kontrolovat bude dodržování technologických postupů, termínů a činností potenciálně ohrožujících faunu, flóru a související složky přírodního prostředí,“ píše krajský úřad v souhlasném stanovisku.Vydané souhlasné stanovisko EIA má platnost sedm let.

„Liberecká správa ŘSD ČR bude postupovat standardní přípravou, což je nyní zadání a zpracování záměru projektu a posléze jeho předložení centrální komisi při ministerstvu dopravy. Předpoklad realizace je v letech 2029 – 2034 s ohledem na finanční plánování Státního fondu dopravní infrastruktury,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Dana Zikešová.

Po dokončení spojky se dnešní silnice první třídy vedoucí Českou Kamenicí a dalšími obcemi promění v silnici druhé třídy, což by přineslo mírnější dopravní zatížení a jiné normy. „Mohli bychom pak udělat víc přechodů, zúžit ji nebo lépe řešit parkování. Prostě ji změstštit,“ dodává starosta České Kamenice Papajanovský.

Manušická spojka má své kritiky. Především z obcí, které jejich stavba zasáhne. „Stavbu provází řada kontroverzí od ohrožení spodních vod až po Evropsky významnou lokalitu Dolní Ploučnice,“ říká krajský zastupitel a bývalý starosta Benešova nad Ploučnicí Filip Ušák, který odmítá jakoukoliv stavbu údolím Ploučnice. Místo toho navrhuje vést silnici v současné trase s tím, že by nejvíce zasažené obce obešla po obchvatech. Tedy Markvartice a Českou Kamenici. „V Děčíně by pak problém vyřešila chystaná Folknářská spojka,“ dodává Ušák.

Další důležitou stavbou řešící tranzitní dopravu od Liberce a České Kamenice má být Folknářská spojka. Ta má ulevit především sídlišti ve Dvořákově ulici a hustě obydlené Kamenické ulici, na které je také velká základní škola. Folknářská spojka získala již před čtyřmi lety souhlasné stanovisko k dokumentaci vlivů stavby na životní prostředí. Předloni bych schválen záměr stavby, příští rok očekává ŘSD získání územního rozhodnutí. Stavební rozhodnutí pak chce získat v roce 2027 a v roce 2030 plánuje spojku po dvou letech stavby uvést do provozu. Téměř 4,7 kilometru dlouhá nová silnice má podle posledních odhadů vyjít na 2,3 miliardy korun. Ještě před několika lety byly odhady o 800 milionů nižší.