Svatá Anna a Jáchym. Do Malé Veleně se po více než 80 letech vrátily zvony

/FOTO, VIDEO/ Dlouhých 81 let čekala Malá Veleň na to, než se obcí mohly znovu nést zvuky zvonů na kostele svaté Anny. Ty původní z 20. let zrekvírovala v roce 1942 německá armáda pro válečné účely.

Malá Veleň se po více než 80 letech dočkala nových zvonů. | Video: Deník/Alexandr Vanžura