Makovice starokřečanského kostela vydala stoletý poklad

Staré Křečany – K nálezu 140 mincí a staré písemnosti pomohla vichřice Herwart.

Ničivá vichřice, která zasáhla Děčínsko předminulý víkend, nepřidělala práci jen hasičům nebo energetikům, ale také archivářům. A byla to práce příjemná. Ve Starých Křečanech totiž vichr shodil z věže kostela makovici, která byla plná historických dokumentů a mincí.

Pamětihodnosti se do věže dostaly při ukončení její opravy v roce 1901.

„Do plechové schrány lidé tehdy vložili kromě nových záznamů i mince a zápisy z předchozí makovice osazené na kostel roku 1813,“ řekl ředitel státního okresního archivu Jan Němec.

A právě více než 200 let staré písemnosti patří mezi to nejzajímavější, co vrchol kostelní věže skrýval. „Pocházejí z dob napoleonských válek a týkají se i důsledků státního bankrotu habsburské monarchie v roce 1811,“ popsal nález archivář.

Kromě toho v nich starokřečanský kaplan Franz Lumpe popsal události z května roku 1813. Tehdy se francouzští vojáci shromáždili v Sasku a 12. května zničil požár Bishofswerdu, která je od Starých Křečan vzdálena 35 kilometrů. V obci slyšeli výstřely z kanonů a pozorovali záři z hořícího města. Do Starých Křečan se tehdy spolu se svým majetkem a dobytkem uchýlili i někteří obyvatelé Saska.

NA VĚŽI CHRÁMU BYLY MINCE I ZE 16. STOLETÍ

Plechová schránka ukrývala také pamětní záznam z roku 1901, který může pomoci odhalit bílá místa v historii Starých Křečan. Jsou v něm totiž například záznamy o místní škole nebo požárech, které ves zasáhly.



Velkým překvapením byl nález mincí. Ty totiž nepocházely jen z počátku minulého, případně konce předminulého století. Mezi 139 mincemi jsou také kousky z 16. století.

„Mezi mincemi se našel i saský tolar z 16. století a pamětní medaile k těšínskému míru z roku 1779. Zvláště cenný je pamětní říšský tolar, který 31. října 1717 vydal Vilém Arnošt, vévoda sasko-výmarský,“ vypočítal Jan Němec nejcennější nálezy z makovice kostela.

„Celkem 99 mincí věnoval roku 1901 farář Franz Langhans ze Starých Křečan. Jednalo se o mince z jeho numizmatické sbírky, kterou vytvořil mezi lety 1890 a 1900,“ přiblížila původ poměrně rozsáhlé sbírky mincí Klára Mágrová z římskokatolické farnosti ve Starých Křečanech.

POKLAD VYSTAVÍ V MUZEU V RUMBURKU

Zajímavá sbírka v Křečanech nezůstane. Ještě tento týden si ji převezme děčínské oblastní muzeum, kam ji starokřečanská farnost předá.



„Sbírka rozhodně neskončí v našich depozitářích. Po jejím zpracování ji vystavíme v naší pobočce v Rumburku,“ slíbil ředitel děčínského oblastního muzea Vlastimil Pažourek.



Nová makovice se na věž vrátí příští rok, kdy by měly skončit současné opravy kostela.