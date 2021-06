Operační sály v Lužické nemocnici se na plný plyn rozjely v červnu, kdy v nich začali operovat chirurgové z ústecké Masarykovy nemocnice. Krajská zdravotní (KZ), pod kterou bude od července spadat i rumburská nemocnice, se tak snaží co nejefektivněji využít všechny volné kapacity v kraji, aby se lidé své plánované operace dočkali co nejdříve. „Vše dopadlo skvěle. Musím pochválit nejen své kolegy z Masarykovy nemocnice, ale také personál rumburské nemocnice. Všichni odvedli plně profesionální výkon na vysoké úrovni,“ okomentoval spolupráci primář ústecké chirurgie Martin Sauer.

Prozatím v Rumburku odoperovali jednotky pacientů, kteří původně čekali na operaci převážně v Masarykově nemocnici. Další desítky se na zákrok chystají.

„Chceme prostřednictvím operací v Rumburku ulevit všem nemocnicím napříč krajem. Postupně obvoláme pacienty a domluvíme se s nimi na termínu podle toho, jak se jednotlivá pracoviště vrací k normálnímu provozu,“ uvedla mluvčí KZ Jana Mrákotová. Během epidemie byly plánované operace zakázané opatřením ministerstva zdravotnictví. Jednotky intenzivní péče a oddělení ARO byly totiž plné pacientů ve velmi vážném stavu.

Co se týče dohánění operačních restů, tak v Rumburku mají chirurgové na starosti operace kýl a žlučníků. A rozhodně by to neměly být poslední plánované operace, do kterých se lékaři KZ v Rumburku pustí. „Ukazuje se nám, že je to jedna z cest, jak ulevit našim dalším zařízením. Pacientů na plánované výkony čeká opravdu hodně, proto jim v případech, kde to je možné, nabízíme možnost operace v rumburské nemocnici. Nemusí tak prodlužovat své zdravotní problémy,“ řekl generální ředitel KZ Petr Malý.

Zásadní změna čeká rumburskou nemocnici v červenci. Po několika odkladech ji totiž hejtmanství přesune ze své příspěvkovky mající na starosti správu majetku pod Krajskou zdravotní. Ta v současné době zastřešuje šest nemocnic v Ústeckém kraji, naposledy se rozšířila o litoměřickou nemocnici, kterou převzala od města. „Cílem vedení společnosti je vybudovat z Lužické nemocnice zařízení, které bude poskytovat pacientům plně profesionální péči odpovídající dnešním standardům,“ doplnila Mrákotová.