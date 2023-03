Na tradičním místě pod Novým mostem u kempu v Děčíně odstartoval sezonu Lunapark Novotný. Nabízí různé pouťové atrakce, jako jsou labutě, dětský kolotoč, strašidelný dům, pirátská loď, vláček, break dance, horská dráha, ale také vysoký řetízkový kolotoč.

Lunapark pod Novým mostem v Děčíně. | Foto: Deník/Jitka Vepřovská

Do lunaparku mohou lidé zamířit denně až do neděle 2. dubna, ve všední dny od 14 do 19 hodin, o víkendech pak od 11 do 19 hodin.