/FOTO, VIDEO/ Teplé a slunečné počasí lákalo ve středu 27. března lidi ven. Řada z nich zamířila na atrakce v Lunaparku Novotný, který v polovině března dorazil do Děčína.

Lunapark Novotný v Děčíně, 27. března 2024. | Video: Deník/Jitka Vepřovská

Lunapark nabízí atrakce, na kterých se vyřádí děti i dospělí. Pobavit se mohou na labutích, autodromu, horské dráze, dětském i velkém řetízáku, houpací lodi, nafukovací skluzavce, ale i vyhlídkovém kolotoči vysokém 30 metrů. Zakoupit si mohou i klasické dobroty, jako jsou perníková srdce nebo cukrová vata.

Zájemci lunapark najdou na Starém Městě pod Novým mostem u Kempu Děčín až do pondělí 1. dubna. Od pondělí do pátku je otevřeno mezi 14. a 19. hodinou, v sobotu, neděli a o svátcích od 11 do 19 hodin.

