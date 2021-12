Po zkušenostech z minulých let, kdy rybáři několik lososů chytili, rozšířil rybářský svaz u ústí Kamenice do Labe ochranné pásmo. Nesmí se tam tak rybařit. Bezpečnou cestu až téměř metrových ryb do domovských řek hlídají také strážci národního parku České Švýcarsko.

Lososi stráví jeden až dva roky ve své mateřské řece, pak je čeká stovky kilometrů dlouhá cesta do moře a stejná cesta zpět, aby se mohli po čtyřech až pěti letech vytřít. „Tah pravděpodobně ještě není u konce, špička ale byla tak před měsícem. V Kamenici jsme našli několik trdlišť, do kterých samice nakladou jikry a samci je následně oplodní mlíčím,“ říká mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Právě strážci národního parku monitorují řeku Kamenici, do které se tyto velké ryby vrací nejčastěji. Během letošního tahu zaznamenali přibližně pět dospělých jedinců vracejících se do vod, do kterých byli před několika lety vysazení. Dohlížejí také na to, aby nikdo neporušoval zákaz rybolovu. „Je dobré, že rybářský svaz rozšířil ochranné pásmo i dobu hájení,“ oceňuje jeho přístup Salov.

Od letošního roku se totiž prodloužil zákaz rybolovu u soutoku Kamenice a Labe až do konce prosince, do loňska platil pouze do konce listopadu. Rozšířilo se také území, na kterém se nesmí rybařit. Doposud to bylo 100 metrů nad a 100 metrů pod soutokem, nově se rybář s prutem nesmí k řece usadit pod soutokem 200 metrů. „Ke změně jsme se rozhodli po zkušenostech z minulých let. Loni ještě v prosinci rybáři ulovili dva lososy. Někteří rybáři pravděpodobně chodí cíleně lovit právě tyto ryby. Navíc ústí řek jsou obecně ta nejatraktivnější místa, kam se stahuje nejvíce ryb,“ vysvětluje mluvčí Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Jan Skalský.

Právě rybáři se společně se správou národního parku podílí na návratu lososa do českých řek. Každoročně vypustí do českých řek desítky tisíc malých lososů. „Kdyby se měl takový losos pocházející z reintrodukce prodávat v obchodech, tak jej nikdo nezaplatí,“ říká se smíchem Skalský.

Losos zpravidla doplave nanejvýš k Děčínu, jeden kus byl ale uloven až u Terezína. V současné době dělá podle Tomáše Salova největší problémy při návratu všech druhů migrujících ryb jez v Geesthachtu nedaleko Hamburku. Ten je jedinou pevnou překážkou až po zdymadlo ve Střekově. Podle Salova jeden z rybích přechodů na tomto jezu zcela zasypali, dalšímu pak zrušili návodné proudy. „To je pro migrující ryby velký problém. Kazí nám to radost z lososího projektu, protože na to, kolik bylo letos vody, jich připlavalo málo,“ dodává Salov.

Losos na noži

Návrat lososů je nově možné podpořit koupí speciální edice legendární rybičky. Nožík mikulášovické firmy Mikov se totiž v omezené sérii dočkal nové povrchové úpravy, která připomíná lososa. Výnosy z prodeje tohoto nože pak půjdou na nákup malých lososů. „Jako největší český výrobce nožů, který je neodmyslitelně spojen s Českým Švýcarskem, jsme rádi, když naše rybička v této limitované sérii může pomoci dobré věci,“ uvedl mluvčí společnosti Mikov Bedřich Jetelina. Nožík Salmie svým pojmenováním odkazuje na latinské jméno ryby. Podpořit reintrodukci lososů prostřednictvím rybičky je možné na webu ceskeparky.cz.