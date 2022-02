Čtveřice obcí ze západní části Šluknovského výběžku se již pustila do příprav, ke spolupráci si přizvali i saské Sebnitz. Vybudování propojení regionu s Německem by mohlo vyjít na více než sto milionů korun, bez dotací se tak neobeje.

Cestování po západní části Šluknovska, případně výlety do Německa, pro cyklisty nejsou v současné době příliš bezpečné. Ke svým výletům totiž mohou využívat zpravidla jen běžných silnic. To by se v příštích letech mělo změnit. „Projedou Dolní Poustevnou mimo komunikace, odkud budou pokračovat na Lobendavu a Vilémov a dále do Lipové. A tím, že jsme na hranicích, jednáme se Sebnitz, kde bychom překonali hranice a jeli dál na Hohnstein,“ přibližuje zamýšlené trasování cyklostezky starosta Dolní Poustevny Robert Holec.

Na děčínský masopust mezi zoo a podzámčím dorazilo v Děčíně na 800 lidí

Jen projektová příprava všech tří cyklostezek vyjde na českém území na více než dva miliony korun, další peníze bude stát jejich příprava na saské straně.

Zdroj: DeníkKompletní stavba 21 kilometrů cesty pro bicyklisty vyjde na více než sto milionů korun. Takovou částku by si čtyři zapojené obce nemohly ze svého dovolit, na investici by padlo mnoho ročních rozpočtů všech čtyř obcí. Právě proto by chtěly požádat o dotaci z evropského fondu podporujícího přeshraniční projekty. Na podzim by měl být vyhlášen vhodný dotační titul, obce se chtějí do něj přihlásit hned po jeho otevření. Během letošního léta chtějí mít obce cyklostezky připravené do fáze stavebního povolení, aby mohly ihned po odsouhlasení dotace začít stavět. Samotná stavba by mohla zabrat rok.

Jen v Dolní Poustevně, kde má být sedm kilometrů z chystaného spojení, starosta odhaduje náklady na 35 až 40 milionů. „Vůbec nepůjdeme po silnici. Povede to podél potoka, za městským úřadem se dostaneme přes les do údolí Kaprů a tam se budeme přes les napojovat na německou část,“ popisuje vedení stezky přes Poustevnu starosta Holec.

Případné uzavření dodávek plynu z Ruska může zasáhnout teplárny i pekaře

Nápad na vybudování nové cyklostezky, která propojí region s Českým Švýcarskem, kvituje také ředitel destinační agentury České Švýcarsko Jan Šmíd. „Je to hrozně fajn nápad, především díky napojení na Německo. V této části Šluknovska totiž dnes žádná delší cyklostezka není,“ říká ředitel agentury, která má na starosti propagaci regionu.

Podle jeho názoru by nová cesta pro cyklisty mohla pomoci i Českému Švýcarsku, kde především kvůli terénu nejsou podmínky pro cyklisty ideální. Turisté mířící do této části Česka by totiž mohli najít nové vyžití během svých dovolených, čímž by se ulevilo přetíženým lesům ve skalní krajině. „Dneska je cyklistům jedno, jestli bydlí v Krásné Lípě nebo v Poustevně. Obzvlášť v časech elektrokol. Podle mne si všude najdou něco, co mohou navštívit. Je to kousek do Bad Schandau, vlakem i do Drážďan,“ uzavírá Robert Holec.