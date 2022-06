Obává se také běžného provozního ruchu, který je spojený s provozem takového obchodu. Tedy stovkami aut se zákazníky sedm dní v týdnu. Obavy vzbuzje i navážení zásob pro obchod, vedle jejího pozemku totiž má být zásobovací rampa.

Prach a hluk ze stavby

Problémy ale přišly ještě daleko dříve, než nový obchod přivítal první zákazníky. Lidé z okolních domů si stěžují na prach a hluk ze stavby. „Pracují tam i o víkendech. V sobotu od osmi, v neděli od sedmi až do večera. Celý den slyšíte pípání náklaďáků a troubení bagrů,“ stěžují si místní.

Lidl chystá v Děčíně otevřít novou prodejnu.Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Nepomůže jim ani děčínská městská vyhláška regulující hlučné činnosti o víkendech. Ta sice omezuje třeba řezání dřeva na cirkulárce nebo sekání trávy, nevztahuje se ale na stavby. „Aspoň jsme se domluvili, že budou používat vysílačky místo troubení,“ dodává žena, která bude mít nový obchod těsně za svým domem.

Stavba začala v květnu, hotovo by mělo být do začátku příštího roku. Po srovnání pozemků mezi Březovou a Obloukovou ulicí začne budování samotné prodejny. Ta by měla vytvořit 35 nových pracovních míst. Zákazníkům bude k dispozici také prostorné parkoviště o kapacitě 123 parkovacích míst, které bude vybaveno místy o šířce 2,7 metru pro komfortnější parkování. Speciálně vyčleněna parkovací místa zde naleznou také rodiny s dětmi.

Výdejní boxy zásilek

„V současnosti počítáme i s nabíjecí stanicí pro elektromobily. V neposlední řadě je při stavbě myšleno také na zaměstnance, pro které bude připraveno dostatečné zázemí,“ doplňuje mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler. Zákazníci se dále mohou těšit na samoobslužné výdejní boxy zásilkových společností, které budou umístěny u prodejny.

Lidl se při stavbě nového obchodu zaměřuje také na ekologii. K ochraně životního prostředí přispějí lepší tepelně-izolační vlastnosti budovy, efektivní systém podlahového vytápění a chlazení a použití ekologických chladicích technologií. V interiéru prodejny i na parkovišti bude využito úsporné LED osvětlení.

Druhá prodejna ve městě

Kromě Lidlu se delší dobu chystá v Děčíně otevření dalšího supermarketu. Také Penny zde připravuje svou druhou prodejnu ve městě, po Bynově se chystá nabízet potraviny a další sortiment v Boleticích v budově, kde v minulosti bývalo Tesco.

„Stavba naší prodejny v Děčíně je již téměř dokončena a připravena k otevření. Bohužel jsme nuceni opakovaně řešit administrativní obstrukce jednoho ze sousedních majitelů pozemku, což nám prozatím brání v otevření prodejny,“ říká manažer komunikace Penny Marketu Tomáš Kubík s tím, že se podaří problémy v dohledné době odstranit a v průběhu léta prodejnu otevřou.