S oznámením o zavedení povinného nošení roušek přišel ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve chvíli, kdy ze 130 tisíc obyvatel okresu Děčín je nemocný pouze jeden člověk. I proto jej lidé nepřijali s příliš velkým nadšením a pochopením. „Ať si je nosí sám a ať se postarají, aby je tedy lidi dostávali zdarma jako ty nahoře. Dusit se můžou oni, když chtějí,“ napsala rozezleně do diskuze na facebookové stránce Děčínského deníku jedna z diskutujících.

„Ať mě k tomu někdo donutí!!!!“ přidal se další diskutér. Jiní poukazují na to, že se v sousedním Německu roušky stále nosí a podle jejich názoru to žádný vliv nemá. Lidem se především nelíbí, že budou muset nosit roušky v době, kdy má být venku ještě teplo.

Nejvíce ale nové nařízení dopadne na ty, kteří budou muset mít ochranu obličeje prakticky celý den. Tedy například na prodavače, kterým obchodem denně projdou stovky lidí. „To bude něco šíleného. Sice tu máme chladno, ale vydržet v roušce celých osm hodin je hodně těžké,“ netěší se na začátek září prodavačka jednoho děčínského řeznictví.

Do nošení roušek se nechce prodavačce ani z dalšího podmokelského obchodu. „U nás naštěstí není neustále narváno, takže ji budu moci sundat, když tu zrovna nikdo nebude. I tak to ale bude nepříjemné,“ přidává se ke své kolegyni z řeznictví.

Oproti jarním měsícům by ale nyní neměl být problém si včas ústenky nebo respirátory pořídit, ve všech oslovených lékárnách z Děčínska jich prozatím mají dostatek. „Lidé se po rouškách znovu ptají a kupují je. Ale zájem není nikterak enormní a poptávku bez problémů uspokojíme,“ řekla krátce po oznámení nových mimořádných opatření lékárnice z Bezručovy ulice v Podmoklech.

Podobná situace je také v Zámecké lékárně v Děčíně. „Zatím jsme výrazně vyšší zájem nezaznamenali. Jsme na něj ale stejně jako naši dodavatelé připraveni,“ popsal David Gregor ze Zámecké lékárny. Podle jeho názoru možná spousta lidí mimořádné opatření ještě nezaregistrovala, nebo nechává nákup na pozdější dobu. „Smutnější ale je, že lidé ještě nezaregistrovali ani již poměrně dlouho platné nařízení týkající se roušek ve zdravotnických zařízeních, tedy včetně lékáren,“ doplnil Gregor. V lékárnách se ceny nejjednodušší ochrany dýchacích cest pohybují většinou okolo dvaceti korun.

Levnější jsou roušky zpravidla na e-shopech. Při objednání většího množství ochranných pomůcek z Číny je možné se dostat na cenu v jednotkách korun za kus. Nevýhodou ale jsou velmi dlouhé dodací lhůty. Pokud by si je někdo z Číny objednal nyní, nejspíš mu do konce srpna nepřijdou. Naopak z českých e-shopů dorazí zpravidla do druhého dne, jsou ale dražší. Například na jednom z největších českých internetových obchodů Alza.cz se dají ústenky pořídit okolo 11 korun, na Košík.cz ještě o téměř dvě koruny levněji.