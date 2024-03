Podle místostarosty Roberta Mareše, který již čtvrt roku stojí při absenci starosty v čele Hřenska, není snadné vybrat nového nejvyššího představitele obce. „Dělat starostu není tak jednoduché. Každý ho dělat nemůže. A každý ho dělat nechce. Teď je na naší domluvě, abychom tyto tři komponenty dali nějakým způsobem dohromady,“ vysvětloval přítomným obyvatelům Hřenska místostarosta.

Na jeho slova reagovali další přítomní Hřenští, kteří přišli do zasedací místnosti obecního úřadu také v očekávání volby nejvyššího představitele obce. Ačkoliv takový bod na avizovaném programu jednání nebyl. „Buď to lze, nebo to nelze. Proč to budete oddalovat? Máme už konec března,“ přidali se další obyvatelé pohraniční obce. Mareš jim přislíbil, že se zastupitelstvo sejde dříve, než je obvyklé, pravděpodobně již během dubna. Naznačil tak, že by se Hřensko mohlo po několika měsících dočkat starosty.

Toho čekají v příštích měsících a letech velké výzvy. Kvůli uzavřené Edmundově soutěsce se výrazně propadly obecní příjmy, oproti letům před požárem v roce 2022 o desítky milionů. Obec tak musela najet na úsporný režim, snížit počet zaměstnanců, zavést poplatky za svoz odpadu nebo z ubytování. Očekávatelný je také spor se správou národního parku kvůli některým uzavřeným stezkám, jejich okolí zasáhl požár nebo kůrovcová kalamita.

Zdeněk Pánek rezignoval na post starosty po deseti letech ve funkci k poslednímu dni loňského roku. „Nebylo to samozřejmě nijak unáhlené rozhodnutí, ovlivnily jej události následující po požáru. Blíže bych to nechtěl v současné době komentovat,“ řekl Deníku Zdeněk Pánek a zdůraznil, že se rozhodl skončit v čele Hřenska z vlastní vůle a nebyl k tomuto kroku nikým nucen.