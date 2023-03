Zrušit si živnost chodí převážně starší lidé, kteří se mnohdy i desítky let podnikání nevěnují. „Doufám, že to dneska stihnu. V jednu hodinu mi jede autobus,“ kouká s obavami na hodinky a na zástup lidí ve frontě před ní Danuše Kolářová, která si přijela zrušit živnostenský list až z Vysoké Lípy. Sama živnostnicí už dlouho není, užívá si zaslouženého důchodu. Důvod ke zrušení má jediný – datovou schránku, kterou nechce. „Přes čtyřicet let jsem dělala ve kšeftě, tam jsme žádné počítače nepotřebovali. Všechno jsme si spočítali v ruce nebo na kase. Takže ani já, ani manžel jsme neměli důvod se s počítači učit. A teď už se to učit nechceme,“ dodává paní Kolářová a opět se kouká na svůj lístek a na právě vyvolávané číslo do jedné ze dvou kanceláří, kde je možné oprávnění zrušit.

Velký nápor potvrzují také jednotlivé úřady, například v Děčíně za jeden a půl dne zvládli zrušit tolik živností, kolik běžně mají za celý rok. „Jen během pondělního rána přišlo na úřad zrušit svou živnost téměř dvě stě lidí. Nápor žadatelů se spustil v okamžiku, kdy stát začal živnostníkům přidělovat povinné datové schránky,“ uvedl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil. Podle informací z pondělního rána byl minulý týden nápor dokonce tak velký, že během pondělí 6. března museli úředníci vyřídit nejprve ty lidi, kteří si vzali pořadové číslo na zrušení již minulý týden. Teprve pak se mohlo dostat na nově příchozí.

Výrazně zvýšený zájem o rušení registrují také v největším městě Šluknovského výběžku. „V současné době se okolo 90 procent úkonů živnostenského úřadu týká právě rušení živnostenských oprávnění,“ potvrzuje nápor na živnostenské úřady mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.

Běžně si za rok přijde zrušit svou živnost v Děčíně okolo tří stovek lidí, letos museli jen na děčínském magistrátu do minulého týdne vyřídit přibližně tisícovku žádostí. Další stovky stále přibývají. „Já to mám pozastavené třicet let. V životě jsem to nepoužil,“ je další v řadě na vyřízení zrušení oprávnění Libor Zítka z Děčína. Ten čekal na děčínském živnostenském úřadu přibližně hodinu. Za úředníky ale bude muset podle svých slov vyrazit ještě jednou. V pondělí si totiž podal pouze žádost o zrušení, podruhé se bude muset vydat na magistrát pro rozhodnutí o zrušení jeho desítky let pozastaveného živnostenského oprávnění. „Mně to nevadí, aspoň se projdu,“ říká se smíchem Libor Zítka. Přitom právě kvůli pohodlnější komunikaci s úřady před patnácti lety datové schránky vznikly. Pokud ji někdo má, musí s ním veřejná správa komunikovat právě prostřednictvím datových schránek. „K čemu mi to je? Já jsem už důchodce. Je to pro mne složitější a zbytečnější, tak si to nechám? Ale takhle? Navíc já mám vše raději v papírové podobě, to je pro mne přehlednější,“ dodává Libor Zítka.

O datovou schránku nestojí ani 67letý muž, který si přišel zrušit živnostenské oprávnění na děčínský magistrát. „Měl jsem stavební firmu. Jenže jsem po problémech s kolenem musel řemesla nechat a živnosťák jsem si jen přerušil. Datovou schránku už k ničemu nevyužiji, tak jsem se rozhodl oprávnění ukončit,“ vysvětluje nyní již bývalý živnostník.

Podobnému náporu čelí zaměstnanci živnostenských úřadů i na jiných místech v kraji. Kolik lidí si nakonec oprávnění dorazí zrušit, je nyní velmi těžké odhadovat. Vzhledem k tomu, že podobné problémy nyní trápí všechny pověřené obce a v podobném rozsahu, je pravděpodobné, že konečný počet zrušených oprávnění bude v Ústeckém kraji výrazně nad deseti tisíci.