Autonomní stroj je určen především do okrasných školek nebo zahradnických podniků pěstujících zeleninu. Pomocí drobných radliček rozrývá zem a znemožňuje tak šíření plevelu. „Neustále projíždí pole, které má natrasované satelitem,“ říká ředitel zemědělské školy Libor Kunte. Kromě toho robot zvládá i přesné setí.

Autonomní traktůrek vydrží na jedno nabití až osm hodin práce a je možné jej ovládat prostřednictvím telefonu. Případně mu předem určit vytyčenou trasu. „Ve chvíli, kdy stroj naprogramují, pracuje bez toho, aniž by jej musel někdo řídit. Žáci se budou především učit programovat, protože moderní technologie budou do zemědělství a zahradnictví pronikat stále více,“ vysvětluje pohnutky k pořízení unikátního stroje Kunte. Jeho škola je v Česku vůbec první, která takové vybavení zahrnula do výuky budoucích zemědělců či zahradníků.

Pořízení autonomního stroje vyšlo přibližně na jeden milion korun, škola si jej mohla pořídit díky dotaci z ministerstva zemědělství určené na nákup učebních pomůcek. V budoucnu pak škola počítá také s pořízením autonomního traktoru.

