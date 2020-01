Německé nápisy na vozidlech a ne zcela funkční odbavovací systém. Nástup nového železničního dopravce Arriva na tratě v Libereckém kraji provázely na počátku problémy. Jedním z jejich důvodů mohl být i krátký čas na přípravu. O tom, kdo bude od prosince 2019 zajišťovat dopravu na takzvané Ještědské železnici, totiž krajští radní rozhodli teprve v únoru. Arriva tak měla na sehnání vlaků či zaměstnanců jen deset měsíců.

Většinu problémů se už podařilo odstranit a kraj si za svým výběrem alternativního dopravce stojí. Hejtman Martin Půta ale uvedl, že by se kraj měl poučit do budoucna a nové dopravce začít vybírat s dostatečným předstihem.

PO OPRAVĚ LEPŠÍ VLAKY

Jako příklad uvedl trať z Liberce do Děčína, kde teď mají České dráhy na provoz osobních vlaků smlouvu do roku 2029, ovšem s dvouletou výpovědní lhůtou. „Plánuje se rekonstrukce trati z Jablonného do České Lípy, která by měla významně zvýšit traťovou rychlost,“ připomněl Půta. Podle aktuálního plánu Správy železnic by měla oprava začít v roce 2022 a skončit o dva roky později. „K tomuto datu bychom měli být schopni vysoutěžit nového dopravce ideálně s novými soupravami, které to zrychlení dokážou využít,“ předeslal Půta. S přípravou soutěže by rád začal už v letošním roce.

Kromě Ústeckého kraje, do něhož dotčené vlaky zajíždějí a se kterým už na toto téma jednal, by Půta na přípravě rád spolupracoval i s ministerstvem dopravy, které na stejné trati objednává rychlíky mezi Libercem a Ústím nad Labem. „Už jsme pana ministra oslovili s žádostí, abychom o společné soutěži jednali,“ řekl Půta.

Podle Pavla Blažka z firmy KORID LK, která dopravu v kraji organizuje, se po rekonstrukci plánuje na trati nový dopravní koncept. Místo osobních vlaků by ve špičkách pracovních dní mohly jezdit spěšné vlaky. „Ty by jezdily v hodinovém prokladu s rychlíky, trasu z Liberce do České Lípy by zvládly do hodiny,“ popsal Blažek. Cílem má být symetrický uzel v České Lípě, který dnes nevychází. Aby rychlou i pomalejší vrstvu zajišťoval jeden dopravce, je podle Blažka žádoucí, například i pro případ mimořádností.

Smlouvu na rychlíky má ministerstvo dopravy s Českými drahami uzavřenou do konce letošního roku. Vysoutěžit nového dopravce už se tedy nestihne, ministerstvo proto sáhne zřejmě k přímému zadání Českým drahám. „Je předvídána smlouva na sedm let,“ zmínil mluvčí ministerstva František Jemelka. „S Libereckým krajem budeme o konceptu i kvalitativních požadavcích jednat. Nejde však o soutěž, ale o přímé zadaní, bude tedy záviset i na možnostech dopravce,“ dodal.

SPOLUPRÁCE MÁ SMYSL

Společné soutěžení vlaků není v Česku zatím obvyklé, podle Půty ale dává smysl. „Prodlužování stávajících smluv je dlouhodobě neudržitelné,“ konstatoval. Argumentoval přitom společnou soutěží na tratě z Liberce do Varnsdorfu a německých Drážďan. Ty společně soutěžily oba kraje i německý dopravní svaz, všechny druhy vlaků tam zajišťuje jeden dopravce.

„Je to dobrý vzor. Věřím, že se s ministerstvem domluvíme. Asi by vypadalo zvláštně, kdyby na osobních vlacích jezdily lepší soupravy než na rychlících,“ řekl Půta.

Soudě podle vyjádření ministra dopravy Vladimíra Kremlíka stát ale možná půjde úplně jiným směrem. Kremlík na svém twitterovém účtu uvedl, že chce otevřít debatu o tom, zda by nemělo všechny vlaky objednávat právě ministerstvo. „Na roztříštěnost služeb mám spoustu stížností a lidé mají pravdu: železnice má fungovat jako celek,“ napsal Kremlík.

Podobný systém funguje například na Slovensku. Podle Půty, který je zároveň předsedou dopravní komise Asociace krajů, by byl ale krokem zpátky. „Na Slovensku to někde funguje tak, že vlaky, které objednává ministerstvo, a autobusy, které objednávají regiony, na sebe nenavazují. Vůbec neříkám, že tu nemáme problémy. Ale možná pramení i z toho, že ministerstvo a kraje v minulosti společně neřešily ty tratě společně,“ uzavřel Půta.