Filmoví fanoušci v Děčíně se mohou těšit na tradiční letní kino na nádvoří děčínského zámku. I letos přinese bohatý filmový program, kvůli rekonstrukci Dlouhé jízdy ale také několik změn.

Letní kino na děčínském zámku. Ilustrační foto | Foto: Město Děčín

Promítání proběhne od 3. července do 3. srpna vždy od středy do soboty od 21.45 hodin, k dispozici bude i občerstvení. Změnou oproti minulým letům bude to, že letos nebude na nádvoří stát divácká stupňovitá tribuna, a to kvůli rekonstrukci Dlouhé jízdy, jediné příjezdové cesty k zámku. Doprava tribuny by totiž byla velmi náročná. Návštěvníci se mohou přesto těšit na dvě stě míst k sezení a špičkovou kvalitu obrazu. „Navíc bude k vidění řada filmových premiér. Nejnavštěvovanější filmy budeme vždy ve středu opakovat,“ popsal náměstek děčínského primátora pro školství, kulturu a sport Martin Pošta.

Zdroj: Město Děčín

Návštěvníci se mohou těšit například na horor Tiché místo, akční film Mizerové na život a na smrt, pokračování animovaného hitu V hlavě 2 či na „týmovku“ Deadpool a Wolverine. „Jsme připraveni i na to, že bude zájem překračovat počet míst k sezení. V tu chvíli si mohou lidé donést vlastní deku nebo stoličku,“ dodal Pošta.

Na nádvoří zámku se lidé dostanou kolem zámecké sýpky nebo severními cestami ze Zámecké ulice. Ceny vstupného určují distributoři filmů. Letní kino spolupořádají Kino Sněžník a Zámek Děčín za podpory města, promítat se bude i za deště.

